Apple streicht eine seiner hochrangigsten Führungspositionen. Einem heute veröffentlichten Bericht zufolge lässt das Unternehmen im Rahmen einer größeren Umstrukturierung die Position des „Industrial Design Chief“ fallen. Diese Position wurde einst von Jony Ive und zuletzt von Evans Hankey ausgeübt.

Kein Ersatz für Evans Hankey

Laut Bloomberg plant Apple nicht, einen Nachfolger für Evans Hankey zu benennen, die derzeit noch den Posten des „Vice President of Industrial Design“ einnimmt. Hankey wird das Unternehmen in den kommenden Monaten verlassen.

Stattdessen heißt es in dem Bericht, dass das Produktdesign-Team von Apple künftig direkt an den Chef des operativen Geschäfts, Jeff Williams, berichten wird. Damit plant Apple, wichtigen Produkt-Designern eine größere Rolle innerhalb des Teams zuzuweisen, aber keiner von ihnen wird in die Position des Chef-Designers erhoben.

Williams arbeitet bereits seit mehreren Jahren mit dem Design-Team zusammen. Hankey berichtet seit 2019 an Williams. Der Unterschied besteht nun darin, dass die Position zwischen Williams und dem Rest des Design-Teams entfernt wird.

Williams hat ein immer breiteres Spektrum an Aufgaben bei Apple. Auf der Leadership-Webseite des Unternehmens heißt es, dass Williams „den gesamten weltweiten Betrieb von Apple sowie den Kundenservice und -support beaufsichtigt“. Außerdem leitet er die Gesundheitsprojekte von Apple, „die neue Technologien und die medizinische Forschung vorantreiben“. Berichten zufolge konzentriert sich Apple intern zunehmend auf die Nachfolgeplanung, und Williams gilt als einer der führenden Kandidaten für den Posten des nächsten CEO des Unternehmens.