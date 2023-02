Aktuell bietet Amazon ausgewählten Kunden den Aktionscode DOTUPGRADE an, mit dem ihr Echo Dot (5. Generation) und somit die neueste Echo Dot Generation zum Vorzugspreis von nur 21,99 Euro kaufen könnt. Ob ihr von dem Rabatt profitieren könnt, erfahrt ihr hier auf der Amazon-Aktionsseite.

Aktionscode: DOTUPGRADE – Echo Dot nur 21.99 Euro

In den vergangenen Wochen und Monaten hat Amazon den Echo Dot schon das ein oder andere Mal zum reduzierten Preis angeboten. Wir können uns allerdings nicht daran erinnern, dass der Preis jemals so niedrig war. Kurzum: Ab sofort habt ihr die Möglichkeit, den neuesten Echo Dot zum Aktionspreis von nur 21,99 Euro zu sichern.

In unseren Augen stellt der Echo Dot den idealen Einstieg in die Alexa-Welt dar. Ihr könnt Alexa nach dem Wetter fragen, einen Timer zu stellen, einen Witz erzählen, oder was auch immer. Ganz einfach den passenden Sprachbefehl verwenden und schon geht es los. Natürlich könnt ihr auch euer Smart Home bequem per Sprachbefehl steuern.

Darüberhinaus handelt es ich bei Echo Dot natürlich auch um einen „normalen“ Lautsprecher, mit dem ihr eure Lieblingsinhalte und -musik abspielen könnt. Hier denken wir beispielsweise an Musik, Hörbücher, Podcasts, Radiosender auf Apple Music, Spotify, Amazon Music, Deezer und Co. In unseren Augen eignet sich Echo Dot idealerweise im Büro, im Kinderzimmer oder in der Küche. Natürlich könnt ihr den smarten Lautsprecher auch überall anders platzieren.

Wie eingangs erwähnt, steht der Aktionscode nur ausgewählten Kunden zur Verfügung. Auf dieser Amazon Aktionsseite erfahrt ihr, ob ihr von dem Angebot profitiere. Ihr müsst Echo Dot (5. Generation) zum Einkaufswagen hinzufügen und könnt am Ende des Bestellvorgangs den Aktionscode DOTUPGRADE verwenden. Für nur 21,99 Euro ist dies ein unschlagbares Angebot.