Ende 2022 wurde bekannt, das sich Apple TV+ die Rechte an einem kommenden Film über das Kultspiel „Tetris“ gesichert hat. Nun geht es langsam in die heiße Phase und die Verantwortlichen haben bestätigt, dass der Apple Original-Film im kommenden Monat auf dem SXSW-Festival seine Premiere feiern wird. Der Startschuss auf Apple TV+ soll zeitnah folgen.

Apple TV+ hat offiziell bestätigt, dass der neue Apple Original Film „Tetris“ im kommenden Monat im Rahmen des SXSW-Festivals seine Premiere feiern wird. Dieses findet ihr der Zeit vom 10. bis 19. März 2023 in Austin (Texas, USA) statt.

Mit Tetris werdet ihr vermutlich in der ein oder anderen Form bereits in Berührung gekommen sein. Die erste spielbare Version wurde im Jahr 1984 fertiggestellt. Über 100 Millionen Exemplare wurden verkauft

Für die Tetris-Geschichte spielt der britische Schauspieler Taron Egerton den niederländischen Videospieldesigner Henk Rogers, der sich als Erster die Rechte für den Vertrieb von Tetris auf Konsolen sicherte, wo es sich großer Beliebtheit erfreute. Er war stark in einen Streit verwickelt, der in den 1980er Jahren über das Urheberrecht des Franchise aufkam. Das Drehbuch stammt aus der Feder von Noah Pink.

#Tetris, a new Apple Original Film, is based on the incredible true story of one of the most iconic video games in the world.

Premiering worldwide at @SXSW. Coming soon to @AppleTVPlus! pic.twitter.com/kV4wWFkWmR

— Tetris (@Tetris_Official) February 1, 2023