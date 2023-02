Apple beauftragt gelegentlich Künstler, die mit ihrer Kreativität zeigen, wie weit die iPhone-Kameras ausgereizt werden können. Dabei entstehen regelmäßig beeindruckende „Shot on iPhone“ Fotos und Videos. Mittlerweile gehört die im Jahr 2014 ins Leben gerufene Kampagne zu Apples wichtigsten Werbewerkzeugen. Jetzt hat das Unternehmen sein neuestes „Shot on iPhone 14 Pro“-Video veröffentlicht, dieses Mal ein Kurzfilm mit dem Titel „Fursat“.

Apple veröffentlicht halbstündigen Kurzfilm

„Fursat“ ist 30 Minuten lang und stammt von Regisseur Vishal Bhardwaj. Der Kurzfilm wurde komplett mit dem iPhone 14 Pro gedreht. „Fursat“ zeigt eine magische Geschichte über einen Mann, der so besessen davon ist, die Zukunft zu kontrollieren, dass er riskiert, jenes zu verlieren, was ihm in der Gegenwart am wichtigsten ist.

Bhardwaj ist ein preisgekrönter Regisseur, Produzent und Drehbuchautor. In dem Kurzfilm spielen die indischen Film- und TV-Stars Wamiqa Gabbi und Ishaan Khattar mit.

„Ein junger Mann gräbt ein uraltes Relikt aus, das ihn in die Zukunft blicken lässt“, heißt es in der IMDB-Beschreibung. „In seiner Besessenheit, die Zukunft zu kontrollieren, riskiert er, alles zu verlieren, was in der Gegenwart am wichtigsten ist.“

Apple gibt an, dass das Video mit dem iPhone 14 Pro gedreht wurde, dass aber „zusätzliche Hardware und Software“ verwendet wurde.

Obwohl „Shot on iPhone“ aus einer einfachen Idee entstand, ist die Serie zu einer der bekanntesten und wichtigsten Kampagnen von Apple geworden. Mittlerweile bieten die Filme eine beeindruckende Qualität, was vor allem der stetigen Verbesserung der iPhone-Kamera zu verdanken ist. Doch nicht nur die Hardware hat an Qualität hinzugewonnen, auch der Aufwand, der hinter den Produktionen steckt, hat deutlich zugenommen. Das konnten wir bereits vor rund drei Wochen zum chinesischen Neujahr wieder feststellen, als Apple einen Kurzfilm mit dem Titel „Through the Five Passes“ veröffentlicht hatte, der ebenfalls sehr sehenswert ist.