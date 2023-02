Der Analyst Ming-Chi Kuo prognostiziert, dass Apple seine Audio-Produkte ab der zweiten Hälfte des Jahres 2024 erneuern wird. Kuo rechnet damit, dass zu diesem Zeitpunkt ein neues Modell der AirPods Max, die zweite Generation des HomePod mini und ein neues kostengünstiges AirPods-Modell in die Massenproduktion gehen werden.

Kuo ist vorsichtig mit seinen Angaben und stellt klar, dass es sich hier um eine Prognose handelt. Oft beziehen sich seine Vorhersagen auf Umfragen, die er in der Lieferkette vorgenommen hat. Sollte seine auf Twitter veröffentlichte Prognose eintreffen, dann würde die Auslieferung der AirPods Max 2, HomePod mini 2 und neue preisgünstige AirPods zwischen Ende 2024 und der ersten Hälfte des Jahres 2025 an die Kunden erfolgen.

Mit der zweiten Generation des großen HomePod (der heute auf den Markt kommt) und den AirPods Pro, die Ende letzten Jahres aufgefrischt wurden, würde es demnach eine längere Zeitspanne geben, bevor wir irgendwelche bedeutenden Updates für Apples Audio-Produkte sehen werden.

Bei den AirPods Max wird der Abstand noch deutlicher. Die Kopfhörer wurden im Dezember 2020 auf den Markt gebracht, so dass bei einer Auffrischung „frühestens Ende 2024“ dieses Produkt für mehr als vier Jahre unverändert bleiben würde. Es gab jedoch einige Gerüchte, dass Apple in der Zwischenzeit zumindest neue Farboptionen der AirPods Max bringen wird.

Der HomePod mini wurde ebenfalls im November 2020 vorgestellt. Ein Jahr später, im November 2021, stellte Apple neue Farboptionen vor. Außerdem wurden vor kurzem mit der HomePod Software 16.3 der Temperatur- und Feuchtigkeitssensor des HomePod mini freigeschaltet.

Kuo hatte bereits erwähnt, dass im Jahr 2024 preiswerte AirPods auf den Markt kommen könnten, wobei er den Namen „AirPods Lite“ verwendet hat. Im Wesentlichen würde es sich dabei um vereinfachte Versionen der aktuellen AirPods handeln, so dass sie zu einem günstigeren Preis verkauft werden können, vermutlich, damit Apple seine Ohrhörer erstmals unter 100 Dollar (sprich 99 Dollar) anbieten kann.

(1/2)

I predict Apple’s next important acoustic product refresh time is will be in 2H24-1H25. The following new products will likely start mass production in 2H24 at the earliest.

1. HomePod mini 2.

2. AirPods Max 2.

3. AirPods low-cost version.

— 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) February 3, 2023