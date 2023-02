Eine neue Version des Mac Studio mit einem „M2 Ultra“-Chip wird es laut Bloombergs Mark Gurman in naher Zukunft wahrscheinlich nicht geben. Der Mac Studio kam zwar bei den Kunden gut an, doch der kommende Mac Pro soll einen ähnlichen Funktionsumfang bieten, was einen neuen Mac Studio „überflüssig“ machen würde.

Ein neuer Mac Studio würde „keinen Sinn ergeben“

In der neuesten Ausgabe seines „Power On“ Newsletters berichtet Mark Gurman, dass er nicht mit einer neuen Version des Mac Studio „in naher Zukunft“ rechnet. Stattdessen ist es wahrscheinlicher, dass Apple den Mac Studio nicht mehr aktualisiert oder bis zur Generation M3 oder M4 der Apple Silicon Chips wartet.

Gurman schreibt:

„Ich würde nicht mit der Einführung eines Mac Studio in naher Zukunft rechnen. Der kommende Mac Pro hat einen sehr ähnlichen Funktionsumfang wie der Mac Studio – und enthält den M2 Ultra Chip statt des M1 Ultra. Es würde also keinen Sinn ergeben, wenn Apple gleichzeitig einen M2 Ultra Mac Studio und einen M2 Ultra Mac Pro anbieten würde. Es ist wahrscheinlicher, dass Apple den Mac Studio entweder nie aktualisiert oder bis zur Generation M3 oder M4 wartet. Dann kann das Unternehmen den Mac Studio vielleicht besser vom Mac Pro unterscheiden.“

Ein neuer Mac Pro mit Apple Silicon Chip wird voraussichtlich in diesem Jahr mit M2 Ultra und M2 Max Konfigurationen auf den Markt kommen. Ursprünglich plante Apple auch einen „M2 Extreme“ Chip, der im Wesentlichen aus zwei M2 Ultra-Chips bestand, aber diese Idee wurde aufgrund von Kosten- und Produktionsproblemen verworfen.

Die nächste Generation des Mac Pro soll angeblich weniger Upgrade-Möglichkeiten bieten, was die Unterschiede zum Mac Studio nochmals reduzieren würde. Während sich das Innenleben des neuen Mac Pro deutlich von seinem Intel-Vorgänger unterscheiden wird, soll das äußere Design größtenteils unverändert bleiben. Dabei wäre dank des Apple Silicon Chips deutlich weniger Platz notwendig. Der gewonnene Platz könnte für ein leistungsfähigeres Kühlsystem genutzt werden. Dieses würde es Apple erlauben, den M2 Ultra mit höherer Taktrate zu betreiben, was ein weiterer Vorteil gegenüber des kompakten Mac Studio darstellen würde.

