Falls ihr in der vergangenen Woche die Bekanntgabe der Apple Quartalszahlen aufmerksam verfolgt habt, dann werdet ihr mitbekommen haben, dass Apple CEO Tim Cook davon gesprochen hat, dass Anwender durchaus bereit sind, mehr Geld für das beste iPhone zu bezahlen, was auf dem Markt erhältlich. Dazu passt ein aktueller Bericht, dass Apple neben dem Pro und Pro Max Modell an einem neuen High-End-iPhone arbeitet bzw. über dieses intensiv nachdenkt.

Gurman: Apple denkt über neues High-End-iPhone nach

Im Rahmen des Q1/2023 Conference Calls wurde Apple CEO Tim Cook gefragt, ob der steigende durchschnittliche iPhone-Verkaufspreis nachhaltig sei. Im Jahr 2017 kostete das iPhone-Spitzenmodell – das iPhone X mit 256GB – 1.150 Dollar, das aktuelle Spitzenmodell – das iPhone 14 Pro Max mit 1TB Speicher – kostet 1.600 Dollar.

Er antwortete, dass die Preiserhöhung grundsätzlich kein Problem sei. Tatsächlich könnten Verbraucher wahrscheinlich nicht dazu überredet werden, mehr Geld auszugeben. Er gab folgendes zu Protokoll

„Ich denke, die Leute sind bereit, sich wirklich zu bemühen, um das Beste zu bekommen, was sie sich in dieser Kategorie leisten können“, sagte Cook in der Telefonkonferenz und stellte fest, dass das iPhone im Leben der Menschen „integral“ geworden ist. Verbraucher nutzen das Gerät jetzt, um Zahlungen zu leisten, Smart-Home-Geräte zu steuern, ihre Gesundheit zu verwalten und Bankdaten zu speichern, sagte er.

In der jüngsten Ausgabe seines PowerOn-Newsletters berichtet Mark Gurman von Bloomberg, dass Apple intern darüber diskutiert hat, ein neues High-End-iPhone an die Spitze seiner Smartphone-Reihe zu setzen. Darüberhinaus unternimmt der Hersteller aktuell mehr, um seine Pro-Modelle stärker von den Standard-iPhones zu unterscheiden und den Verbrauchern einen Grund zu geben, mehr Geld auszugeben. Beim iPhone 15 sollen sich die Pro-Modelle stärker denn je von den „normalen“ Modellen unterscheiden. Ein stärkerer Prozessor, neue Materialien (von einem Titan-Gehäuse ist die Rede) und ein deutlich besseres Kamerasystem. Beim Pro Max Modell gilt beispielsweise eine Periskop-Kamera als wahrscheinlich. Stößt bei iPhone 16 Familie ein neues Ultra Modell dazu? Bei der Apple Watch hat Apple diesen Weg im vergangenen Jahr beschritten.