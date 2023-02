Die Multibanking-App Outbank hat ein neues Update spendiert bekommen und kann ab sofort in Version 3.6 aus dem App Store geladen werden. Mit an Bord sind Echtzeitüberweisungen sowie weitere Neuerungen.

Outbank 3.6 bringt Echtzeitüberweisungen

Outbank gehört in unseren Augen zu den besten Multibanking-Apps. Nun haben die Entwickler ihre App wieder ein Stück weit aufgewertet und Echtzeitüberweisungen implementiert. Solltet ihr eine Rechnung vergessen haben oder müsst ihr am Wochenende dringend eine Überweisung tätigen, so könnt ihr per Outbank nun Echtzeitüberweisungen im Handumdrehen erledigen. Echtzeitüberweisungen funktionieren 365 Tage im Jahr, 24 Stunden am Tag – auch am Wochenende und an Feiertagen.

Eine Echtzeitüberweisung, auch SEPA Instant Payment genannt, ist eine Euro-Überweisung innerhalb des SEPA-Raums. Während die Ausführung von Standard-SEPA-Überweisungen in der Regel einen Arbeitstag dauert, erscheint das Geld bei Echtzeitüberweisungen in maximal 20 Sekunden auf dem Konto des Empfängers.

So funktioniert die Echtzeitüberweisung über Outbank

Eine Echtzeitüberweisung über Outbank funktioniert grundsätzlich wie eine „normale“ Überweisung. Ihr startet eine neue Überweisung über „+“ -> „Geld Senden“, wählt das Konto aus, von dem die Überweisung getätigt werden soll und geht anschließend dem Empfängernamen und die IBAN an. Tragz im nächsten Schritt den zu überweisenden Betrag und den Verwendungszweck ein. Sofern die Funktion „Echtzeitüberweisung“ per FinTS-Schnittstelle bankseitig für das ausgewählte Konto freigeschaltet wurde, könnt ihr unter „Zahlungsart“ die Option „Echtzeitüberweisung“ auswählen. Nun klickt ihr noch auf „Jetzt senden“ und reicht die Überweisung bei eurer Bank ein.

Beachtet dabei, dass Echtzeitüberweisungen nur funktionieren, wenn beide Banken, Absender- und Empfänger, Echtzeitüberweisungen unterstützen. Der Versand von Echtzeitüberweisungen kann mit Gebühren verbunden sein. Von daher solltet ihr vor der Echtzeitüberweisung einen Blick in das Preis- und Leistungsverzeichnis eurer Bank werfen.

Weitere Neuerungen

Zu den weiteren Neuerungen gehört, dass ihr nun eure kapitalbildenden Versicherungen bei der Stuttgarter Versicherung in Outbank hinterlegen könnt, um eure Finanzübersicht zu vervollständigen.

Outbank lässt sich nach einer 14-tägigen kostenlosen Testphase nur mit einem Abo nutzen. Privatanwender zahlen entweder 3,99 Euro pro Monat oder 39,99 Euro pro Jahr. Geschäftskunden bezahlen 7,99 Euro pro Monat bzw. 79,99 Euro pro Jahr.