Rund drei Jahre ist es mittlerweile her, dass Apple zu Beginn der COVID-19 Pandemie dazu übergangen ist, seine Special Events anzupassen, um den allgemeinen Umständen gerecht zu werden. Anstatt Entwickler, Medienvertreter, Influencer, YouTuber und Co. vor Ort zu begrüßen, fanden Online-Events statt, um Produktneuheiten anzukündigen. Bei den letzten beiden Events war zumindest eine kleine Anzahl von Gästen wieder vor Ort. Die Vorgehensweise von Apple ändert sich in Kürze wieder. Zumindest für seine Mitarbeiter wird Apple zur traditionellen Durchführung von Veranstaltungen zurückkehren. Dies dürfte jedoch ein Fingerzeig für kommende Special Events sein.

Langsam aber sicher kehren wir zur Normalität zurück. Wie nun bekannt wird, wird Apple im Laufe dieses Monats sein jährliches „AI Summit“ als Vor-Ort-Event für seine Mitarbeiter abhalten. Der Gipfel rund um künstliche Intelligenz findet im Steve Jobs Theater statt.

Beim AI Summit handelt es sich um eine jährliche Veranstaltung, die als „WWDC für KI“ bezeichnet wird, aber nur für Apple-Mitarbeiter vorgesehen ist. Diesmal wird die Veranstaltung wieder vor Ort mit Live-Präsentationen stattfinden. Mitarbeiter, die nicht persönlich vor Ort teilnehmen können, haben die Möglichkeit, die Veranstaltung per Live-Stream zu verfolgen.

Erst kürzlich wurde bekannt, dass Apple seine COVID-19 Richtlinien lockert. Seit diesem Monat müssen sich Mitarbeiter zum Beispiel nicht mehr auf COVID-19 testen.

Interestingly, the event will be held in the Steve Jobs Theater at the Apple HQ and the in-person event will be streamed to employees as well. So, essentially how Apple held media events pre-Covid. Have to wonder if Apple will also return to that for public product launches. https://t.co/uhLv4se9oW

— Mark Gurman (@markgurman) February 6, 2023