Apple bietet die Beats Fit Pro aktuell in den vier Farben Schwarz, Weiß, Hellviolett und Salbeigrau an. Nun gibt es Hinweise darauf, dass sich in Kürze die Farbauswahl um drei Optionen erweitert.

Beats Fit Pro: neue Farben kündigen sich an

Apple plant die Einführung neuer Farboptionen für die Beats Fit Pro. Bei den neuen Farben handelt es sich um Volt Yellow, Coral Pink und Tidal Blue, so Leaker @Jioriku auf Twitter.

Die Beats Fit Pro kamen im November 2021 erstmals auf den Markt (hier unser Test). Die komplett drahtlosen Kopfhörer verfügen über flexible Wingtips, die sich eurem Ohr anpassen und so für einen festen und zugleich komfortablen Sitz sorgen. Die Beats Fit Pro sind mit dem Apple H1-Chip ausgestattet, unterstützen eine aktive Geräuschunterdrückung und den Transparenzmodus, 3D-Audio mit dynamischen Head Tracking, „Hey Siri“ und mehr.

Die In-Ear Kopfhörer haben bis zu 6 Stunden Wiedergabezeit, die mit dem Ladecase um weitere 18 Stunden auf 24 Stunden erweitert werden. Der Listenpreis der Beats Fit Pro liegt bei 249,95 Euro. Im freien Handel erhaltet ihr die Kopfhörer für unter 200 Euro. Wir gehen davon aus, dass Apple bei den neuen Fabroptionen den selben Preis aufrufen wird. Nun bleibt nur noch abzuwarten, dann die neuen Farben Volt Yellow, Coral Pink und Tidal Blue offiziell angekündigt werden.