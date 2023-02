Update 07.02.2023: Letzte Chance. Nur noch bis zum 09.02.2023, 23.59 Uhr gibt es bei freenet den o2 Free Unlimited Smart (monatlich kündbar) für nur 14,99 Euro. (/Update Ende)

Ab sofort und nur für kurze Zeit könnt ihr euch den o2 Free Unlimited Smart zum Bestpreis von nur 14,99 Euro pro Monat sichern. Inkludiert ist neben dem unbegrenzten Datenvolumen natürlich auch eine Allnet-Flat inkl. Telefon- und SMS-Flat. Der Tarif ist monatlich kündbar, so dass ihr absolut flexibel bleibt.

o2 Free Unlimited nur 14,99 Euro pro Monat

Übersicht

Unlimited GB LTE

bis zu 10MBit/s

o2 Netz

Telefon-Flat

SMS-Flat

VoLTE und WLAN Call

EU Roaming

Monatlich kündbar

nur 14,99 Euro pro Monat

Einmaliger Anschlusspreis: 39,99 Euro

Solltet ihr derzeit Ausschau nach einem Unlimited-Tarif halten, so nehmt den o2 Free Unlimited Smart in jedem Fall in die engere Auswahl. Das Preis-Leistungsverhältnis kann absolut überzeugen und zudem ist der Tarif monatlich kündbar. Zugegebenermaßen sind 10MBit/s keine High-End-Geschwindingkeit. Nichtsdestotrotz dürfte der durchschnittliche Nutzer damit gut zurecht kommen. Selbst Videostreaming ist mit 10MBit/s definitiv möglich. Möchtet ihr euch einen Unlimited LTE-Tarif für nur 14,99 Euro anstatt 39,99 Euro sichern (63 Prozent Rabatt), dann greift direkt zu.

-> Hier geht es direkt zum o2 Free Unlimited Smart