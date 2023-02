Erst im Januar kaufte Apple ein neues Büro in Cupertino, in der Nähe des Apple Park. Jetzt hat das Unternehmen weitere Bereiche im Silicon Valley gefunden, um weiter zu expandieren. So hat Apple laut SiliconValley.com ein großes Bürogebäude in Sunnyvale, Kalifornien angemietet, um seine Präsenz in der Bay Area auszubauen.

Apple expandiert weiter

Aus einer öffentlichen Akte im Santa Clara County geht hervor, dass Apple ein Bürogebäude in der 605 West Maude Avenue in Sunnyvale gemietet hat. LinkedIn hatte das Objekt zuvor gemietet, zog vor kurzem aber aus.

Das Bürogebäude hat eine Gesamtfläche von knapp 14.000 Quadratmeter und ist Teil eines aus drei Gebäuden bestehenden Campus, der Kilroy Realty gehört. Zwei weitere Gebäude in der Nähe, 505 North Mathilda Avenue und 555 North Mathilda Avenue, sind bereits von Apple angemietet und ebenfalls im Besitz von Kilroy Realty. Apple verfügt über weitere Bürogebäude in Sunnyvale, wie den „Apple Campus 3“ an der Ecke Central Expressway und Wolfe Road.

In dem Antrag wurde kein Datum für den Bezug durch Apple genannt. Apple ist bereits dabei, das Innere und Äußere des Bürogebäudes zu renovieren.

Während sich derzeit die Tech-Branche im Allgemeinen eher verkleinert, hat Apple offensichtlich einen anderen Plan. Tim Cook sagte erst vor kurzem, dass es wichtig ist, die Investitionen insgesamt nicht zu kürzen. Nachfolgend ein Auszug aus Apples jüngster jährlichen Aktionärsversammlung, in der Cook erklärte:

„Die globalen Herausforderungen, vor denen wir heute alle stehen – von der Inflation über den Krieg in Osteuropa bis hin zu den anhaltenden Auswirkungen der Pandemie – machen dies zu einer Zeit, in der überlegtes und durchdachtes Handeln gefragt ist. Aber es ist nicht die Zeit, sich vor der Zukunft zurückzuziehen.“

Entsprechend hat das Unternehmen noch viele weitere Bauprojekte laufen. So investiert Apple beispielsweise 240 Millionen Dollar in die Erweiterung seines Campus in Austin, Texas.