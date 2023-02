Die Mehrwertsteuer-Aktion zum Super Bowl, die euch einen effektiven Rabatt von 15,966 Prozent verschafft, ist vor wenigen Augenblicken bei Media Markt und Saturn gestartet. Über das Super Bowl Wochenende habt ihr so die Möglichkeit, bei einer Vielzahl von Produkten bares Geld zu sparen.

Media Markt & Saturn: Mehrwertsteueraktion zum Super Bowl ist gestartet

Ihr werdet es vielleicht mitbekommen haben. Anfang dieses Jahres haben Media Markt und Saturn ihre Marketing-Aktionen zusammengelegt. Dies hat zur Folge, dass beide Unternehmen in diesem Jahr passend zum Super Bowl eine Mehrwertsteueraktion durchführen. Diese ist vor Weingen Augenblicken gestartet und läuft bis zum Montag-Morgen (23. Februar 2023, 08:59 Uhr).

Wir ihr es aus vorangegangen Mehrwertsteueraktion bei Saturn und Media Markt kennt, entfällt bei den teilnehmenden Produkten die Mehrwertsteuer in Höhe von 19 Prozent. Dies entspricht einem Rabatt in Höhe von 15,99 Euro. Die Händler sprechen davon, dass ausgewählte und gekennzeichnete Artikel an der Aktion teilnehmen, ein paar Hersteller sind ausgeschlossen (u.a. Apple, Amazon, Sonos und AVM).

-> Hier geht es zur Super Bowl Aktion bei Saturn

-> Hier geht es zur Super Bowl Aktion bei Media Markt

Es heißt

Aktion gültig auf ausgewählte und gekennzeichnete Artikel in Media Märkten und SATURN-Märkten in Deutschland vom 11.02. bis 12.02. (gilt auch am verkaufsoffenen Sonntag, bitte beachten Sie dazu die lokalen Öffnungszeiten Ihres Marktes) und im MediaMarkt und SATURN Onlineshop unter mediamarkt.de bzw. saturn.de (Käufe bei Drittanbietern jeweils ausgenommen) vom 10.02., 20 Uhr bis 13.02., 08:59 Uhr (Drittanbieter ausgenommen). Volljährige private Endkunden erhalten auf vorrätige bzw. online sofort verfügbare Artikel einen Nachlass in Höhe des inkludierten Mehrwertsteueranteils, der auf den ausgezeichneten Preis anfallen würde. Der Mehrwertsteueranteil entspricht einem Nachlass von 15,966% des jeweiligen Kaufpreises und wird auch auf 7% MwSt.-Artikel gewährt. Von der Aktion ausgenommen sind: Alle Artikel der Hersteller Apple, Sonos, Miele, Liebherr, KOENIC, AVM, Blink, Amazon, ok., tchibo, TCHIBO CAFFISIMO, PEAQ, Vorbesteller-Artikel, jede Art von Download-/Content-/Gaming-Cards und -Codes, digitale Guthabenkarten, Games & Software, E-Books/Bücher, Zusatzgarantien, von MediaMarkt oder SATURN angebotene oder vermittelte Services und Dienstleistungen, Versandkosten, Nespresso Kapseln, Lebensmittel, Fotoarbeiten und -bücher, PC Komponenten, Verträge u. Verkäufe von und mit Drittanbietern und alle als Fundgruben-Artikel gekennzeichneten Produkte. Bei Kauf im Markt wird der Nachlass an der Kasse, online im Warenkorb in Abzug gebracht. Keine Barauszahlung. Nicht kombinierbar mit anderen Aktionen. Abgabe nur in Haushalt üblichen Mengen.

myMediaMarkt-bzw. SATURN CARD-Kunde profitieren mit zusätzlichen Punkten. Hier heißt es

Bei Kauf eines oder mehrerer Artikel aus der Superbowl-Aktion erhalten myMediaMarkt-Kunden beim Kauf in einem MediaMarkt in Deutschland oder im MediaMarkt-Onlineshop unter mediamarkt.de (Käufe bei Drittanbietern ausgenommen) zusätzlich 570 myMediaMarktExtra-Punkte bzw. SATURN CARD-Kunden beim Kauf in einem SATURN-Markt in Deutschland oder im Saturn-Onlineshop unter saturn.de (Käufe bei Drittanbietern ausgenommen) 570 Extra Bits pro Einkauf. Die Extra-Punkte / Extra-Bits werden jeweils vom 11.02. bis 12.02.2023 an der Kasse nach Vorzeigen der myMediaMarkt-Karte / SATURN CARD oder bei Onlinekauf vom 10.02., 20 Uhr bis 12.02.2023 23:59 Uhr auf www.mediamarkt.de bzw. www.saturn.deals eingeloggter myMediaMarkt-bzw. SATURN CARD-Kunde dem Kundenkonto gutgeschrieben. Extra-Punkte/Extra-Bits werden dem Konto frühestens nach einer Frist von 28 Tagen gutgeschrieben. Nur in Verbindung mit MediaMarktSaturn Superbowl-Angeboten, nicht kombinierbar mit anderen (Rabatt)-Aktionen. Ausgenommen für die Vergabe von Punkten sind Verträge und Verkäufe mit/von Drittanbietern, sämtliche Download-/Content-/GamingCardsund -Codes, Gutschein(-karten/-boxen), Prepaidkarten/-Services, E-Books/Bücher, Zusatzgarantien, von MediaMarkt bzw. SATURN angebotene oder vermittelte Services und Dienstleistungen, Lebensmittel, Tchibo Cafissimo Produkte und Versandkosten.

Wir empfehlen euch, die Promo-Seiten auf Media Markt und Saturn aufzusuchen und zu gucken, ob die passenden Angebote für euch dabei sind.

-> Hier geht es zur Super Bowl Aktion bei Saturn

-> Hier geht es zur Super Bowl Aktion bei Media Markt