Im vergangenen Herbst kündigte die National Football League an, dass Apple Music der neue Sponsor der NFL Super Bowl Halftime Show sein wird und damit Pepsi ablöst. Kurz vor dem großen Event rührt Apple ein weiteres Mal die Werbetrommel, bevor es in der Nacht von Sonntag auf Montag losgeht.

Rihanna auf der Super Bowl Halftime Show

In der Nacht vom 12. auf den 13. Februar ist es endlich so weit und die Philadelphia Eagles treffen auf die Kansas City Chiefs. Apple Music tritt in diesem Jahr erstmals als Sponsor der zugehörigen Halftime Show auf. Zunächst gab es Gerüchte, dass Taylor Swift im Rahmen der Show auftreten wird, letztendlich machte jedoch Rihanna das Rennen. Damit tritt die Sängerin in die Fußstapfen von Shakira, Mary J. Blige, Eminem und Co.

Welchen Stellenwert die Halftime Show beim Super Bowl besitzt, zeigt die Tatsache, dass es für diese eine eigene Pressekonferenz gibt. Am 9. Februar hatte Nadeska Alexis von Apple Music Radio mit Rihanna auf der Pressekonferenz zur Super Bowl LVII Halftime Show gesprochen. Das Interview wird unter anderem in Apple Music abrufbar sein.

Apple Music Radio begleitet das Event zudem mit weiteren Sondersendungen. Zu den exklusiven Shows gehören „Halftime Hype Radio“, eine 10-teilige Serie, die einige der bemerkenswertesten Super Bowl-Halbzeitauftritte aller Zeiten Revue passieren lässt, „Rihanna Revisited Radio“, eine Diskussionsrunde, die den kulturellen Einfluss des Musikkatalogs der Sängerin untersucht und „Live from Super Bowl LVII“ mit täglichen Live-Sendungen, die die Stimmung in Arizona vor dem Wochenende mit den Apple Music Radio-Moderatoren Zane Lowe, Ebro Darden und Nadeska Alexis sowie einer Reihe von Überraschungsgästen einfangen.

Für Fans, die sich auf American Football einstimmen möchten, wird Apple Music eine offizielle Sammlung von 32 Playlists mit den Top-Songs enthalten, die jedes NFL-Team in der Umkleidekabine, im Kraftraum und am Spieltag hört.

Hier bleibt man auf Apple Music mit den neuesten Updates zu „Rihanna’s Road to Halftime“ auf dem Laufenden.

Apple stellt außerdem ein iPhone-Hintergrundbild und ein Apple Watch-Zifferblatt mit Rihanna zur Verfügung, das in der Shazam-App heruntergeladen werden kann. Es gibt auch neue #AppleMusic und #AppleMusicHalftime Hashtags mit einem rosa Apple-Logo auf Twitter.