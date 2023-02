Gemeinsam mit Apple hat die UK Electronics Skills Foundation (UKESF) ihr Programm „Girls into Electronics“ angekündigt. Ziel der Initiative ist es, Mädchen im Teenageralter dabei zu unterstützen, mehr über den Elektroniksektor zu erfahren und sich in diesem Bereich zu engagieren.

UKESF und Apple arbeiten zusammen, um mehr Mädchen für Elektronik zu begeistern

Die Initiative, die anlässlich des Internationalen Tages der Frauen und Mädchen in der Wissenschaft angekündigt wurde, wird im Juni und Juli stattfinden und soll 400 Mädchen im Alter von 15 bis 18 Jahren unterstützen.

Nach Angaben der UKESF hat Großbritannien einen Anteil von 8 Prozent am weltweiten Markt für Verbundhalbleiter, der Prognosen zufolge bis 2024 rund 127 Milliarden Dollar erreichen wird. Die Nachfrage nach geeigneten Hochschulabsolventen übersteigt jedoch bei weitem das Angebot. So zeigen die Zahlen, dass sich im Jahr 2021 nur 3.245 Studenten für ein Studium der Elektronik und Elektrotechnik in Großbritannien eingeschrieben haben, und nur 335 davon waren Frauen. Mit der Initiative soll diese Zahl erhöht und das geschlechtsspezifische Ungleichgewicht in diesem Sektor verringert werden.

Im Rahmen des Programms werden in Zusammenarbeit mit 15 der führenden britischen Universitäten, darunter das Imperial College London, Bristol, Leeds und Southhampton, Veranstaltungen durchgeführt. Die Veranstaltungen umfassen Vorlesungen, Beiträge aktueller Studenten, Abteilungsbesichtigungen und eine Einführung in Mikrocontroller. Außerdem werden Online-Sitzungen und weitere praktische Aktivitäten angeboten. Marie-Anne Chiromo, Apples Beauftragte für Integration und Diversität, sagt über das Programm: