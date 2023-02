Wir starten in die 7. Kalenderwoche des Jahres 2023 und blicken auf die tagesaktuellen Amazon Blitzangebote. Das Motto lautet „Angebote: Jeden Tag neue Deals – stark reduziert. Entdecken Sie Blitzangebote, Angebote des Tages, Schnäppchen, Deals und Coupons. Angebote gelten solange wie angegeben bzw. solange der Vorrat reicht. Prime-Mitglieder erhalten 30 Minuten früher Zugriff auf Blitzangebote. Neu: Kein Angebot mehr verpassen. Auf Ihrem PC oder dem Smartphone Benachrichtigungen erhalten sobald ein bestimmtes Angebot startet. So funktioniert’s. In Kürze startende Angebote werden mit 8 Stunden Vorlauf angezeigt – ein regelmäßiges Vorbeischauen lohnt sich.“

Angebote des Tages

Angebot Der neue Echo Dot (5. Generation, 2022) | Smarter Lautsprecher mit Alexa | Anthrazit Echo Dot klang noch nie so gut – Genieße ein noch besseres Audioerlebnis als mit den...

Deine Lieblingsinhalte und -musik – Spiel Musik, Hörbücher und Podcasts von Amazon Music, Apple...

Angebot Fire TV Stick 4K mit Alexa-Sprachfernbedienung (mit TV-Steuerungstasten) Ein cineastisches Erlebnis – Fernsehen in brillantem 4K Ultra HD, mit Unterstützung für Dolby...

Heimkinoklang mit Dolby Atmos – Für ausgewählte Titel sorgt die Unterstützung von immersivem...

Angebot Xbox Series S Die kompakteste und schlankeste Xbox-Konsole aller Zeiten

Mit der kompaktesten Xbox aller Zeiten können Sie Spiele der nächsten Generation vollständig...

Blink Mini – Kompakte, smarte Plug-in-Sicherheitskamera für innen, 1080p-HD-Video, Nachtsicht,... Mit unserer intelligenten Plug-in-Sicherheitskamera für den Innenbereich mit 1080p-HD-Video,...

Lassen Sie sich direkt auf Ihrem Smartphone informieren, wenn eine Bewegung erfasst wird, oder...

Blink Video Doorbell + Sync Module 2 | Zwei-Wege-Audio, HD-Video, App-Benachrichtigungen, einfache... Gehen Sie jederzeit von überall aus an die Tür – ganz einfach über Ihr Smartphone, mit...

Profitieren Sie von bis zu zwei Jahren Batterielaufzeit, benutzerdefinierten Benachrichtigungen,...

Fire 7 Kids-Tablet, 7-Zoll-Display, für Kinder von 3 bis 7 Jahren, 16 GB, blau Ein vollwertiges Fire 7-Tablet (kein Spielzeug) für Kinder von 3 bis 7 Jahren, 1 Jahr Amazon Kids+,...

2 Jahre Sorglos-Garantie. Sollte das Gerät kaputtgehen, ersetzen wir es kostenlos. Außerdem ist im...

Das neue Fire HD 8 Kids-Tablet, 8-Zoll-HD-Display, für Kinder von 3 bis 7 Jahren, 2 Jahre... Im Lieferumfang enthalten sind ein voll ausgestattetes Tablet für Kinder von 3 bis 7 Jahren, 1 Jahr...

Mit 8-Zoll-HD-Display, 2 GB RAM und 32 oder 64 GB Speicher, der um bis zu 1 TB erweitert werden...

Der neue Echo Dot (5. Gen, 2022) mit Uhr | Smarter Lautsprecher mit Uhr und Alexa | Graublau Echo Dot klang noch nie so gut – Genieße ein noch besseres Audioerlebnis als mit den...

Die Uhrzeit und mehr auf einen Blick – Das verbesserte LED-Display zeigt die Uhrzeit, Wecker, das...

Angebot Fire TV Stick Lite mit Alexa-Sprachfernbedienung Lite (ohne TV-Steuerungstasten) |... Unser kostengünstigster Fire TV Stick – Genießen Sie schnelles Streaming in Full HD. Mit...

Perfekt für den Einstieg – Sehen Sie mit den Apps von ARD, ZDF, Pluto TV, YouTube und mehr...

Angebot Der neue Kindle (2022) – Der bisher leichteste und kompakteste Kindle, jetzt mit hochauflösendem... Der bisher leichteste und kompakteste Kindle, jetzt mit hochauflösendem Display mit 300 ppi, für...

Der blendfreie Bildschirm bietet ein angenehmes Leseerlebnis wie auf echtem Papier. Dank...

Angebot Garmin Instinct - wasserdichte GPS-Smartwatch mit Sport-/Fitnessfunktionen und bis zu 14 Tagen... Für Ihren urbanen Lifestyle: Diese Uhr passt garantiert zu Ihrem Style. Sie kommt in vielen...

Immer up to date: Nun verpassen Sie keine News, Mails oder Anrufe mehr. Die Instinct informiert Sie...

Angebot Soundcore Anker Motion Boom Plus Outdoor Lautsprecher für Draußen, 80W Sound, 20H Akku, IP67... Fantastischer Sound, geliebt von über 20 Millionen Fans.

DER SOUND FÜR DRAUßEN: Mächtiger 80W Sound wird von zwei 30W Woofern und 10W Hochtönern...

Angebot Echo Dot (3. Gen.) Intelligenter Lautsprecher mit Alexa, Anthrazit Stoff Unser beliebtester smarter Lautsprecher – Jetzt mit neuem Stoffdesign sowie verbessertem...

Steuern Sie die Musikwiedergabe per Sprachbefehl – Streamen Sie Songs von Amazon Music, Spotify,...

Angebot AKASO Action Cam 4K 20MP WiFi 40M Unterwasserkamera Wasserdicht Ultra HD Touchscreen Einstellbar... 【AKTUALISIERUNG SERIE VON AKASO EK7000】: AKASO EK7000 Pro Actionkamera liefert 4K / 30fps, 2.7K...

【INTUITIVES UI-DESIGN】: Der 2-Zoll-IPS-Touchscreen zeigt alles klar und hell an. Sie können die...

roborock S7 Pro Ultra 5100Pa Staubsauger Roboter mit... [Reinigen ohne Hände] Der Roborock S7 Pro Ultra Saugroboter mit wischfunktion ist ein riesiges...

[Selbstentleerung & Selbstbefüllung] Die Entleerungsstation ist mit der neusten Entleerungsmethode...

Angebot Microsoft 365 Family 12+3 Monate Abonnement | 6 Nutzer | Mehrere PCs/Macs, Tablets/mobile Geräte |... Microsoft 365 Family ist das ideale Abonnement für die Nutzung im ganzen Haushalt für bis zu 6...

Für Windows 10, macOS, iOS und Android

Angebot Apple AirPods Pro (2. Generation) ​​​​​​​mit MagSafe Ladecase (2022) Die Aktive Geräuschunterdrückung reduziert unerwünschte Hintergrundgeräusche

Die Adaptive Transparenz macht Umgebungsgeräusche hörbar, reduziert aber besonders laute...

Angebot Apple AirTag 4er Pack Behalte deine Sachen im Blick und finde sie, deine Freund:innen und deine anderen Geräte in der...

Nur einmal Tippen reicht, um dein AirTag mit deinem iPhone oder iPad zu koppeln

Angebot ATUVOS Schlüsselfinder Key Finder Bluetooth iOS Tracker mit App Wo ist? und Gegenstandsfinder für... 【Bluetooth Item Finder】Verwenden Sie die Apple App "Wo ist?, um Ihr ATUVOS schlüsselfinder mit...

【Langlebiger und austauschbarer Akku】Bis zu 1 Jahr austauschbare Batterie CR2032,erinnern Sie...

