Seit einigen Monaten kämpfen vereinzelte Apple TV-Besitzer mit Verbindungsproblemen der Siri Remote. Nutzer berichten, dass die aktuelle Siri Remote regelmäßig die Verbindung zu ihrem Apple TV 4K unterbricht. Leider haben die jüngsten tvOS-Updates keine Besserung gebracht und somit versuchen sich die Besitzer eines Apple TV 4K selber zu helfen.

Das neueste Apple TV 4K und die USB-C Siri Remote wurden im November veröffentlicht. Abgesehen von der Umstellung auf USB-C ist die beiliegende Siri Remote, mit der Version aus dem Jahr 2022 identisch. Seit dem Release des neuen Apple TV 4K wurden mehrere Updates für tvOS 16 veröffentlicht, darunter tvOS 16.1.1, tvOS 16.2, tvOS 16.3 und tvOS 16.3.1. Keines dieser Updates hat die Verbindungsprobleme mit der Siri Remote erfolgreich gelöst. Dabei ist zu beachten, dass die Fernbedienung selbst noch kein Firmware-Update erhalten hat.

Mittlerweile gibt es einige Threads auf Reddit und Apples Support-Webseite, in denen sich die Nutzer über die Konnektivitätsprobleme zwischen dem Apple TV und der Siri Remote beschweren. Die Probleme scheinen ausschließlich bei der Siri Remote mit USB-C aufzutreten, die Apple auch als eigenständiges Zubehör für Nutzer von Apple TV-Modellen der vorherigen Generation verkauft.

Nutzer berichten, dass die Siri Remote regelmäßig die Verbindung zu ihrem Apple TV verliert. Beispielweise unterbricht die Siri Remote die Verbindung, während das Apple TV etwas abspielt, normalerweise Minuten nachdem die Fernbedienung verwendet wurde, um die Wiedergabe zu starten.

Auf Reddit beschreibt ein Nutzer sein Problem:

„Ich dachte, die Fernbedienung sei vielleicht tot, also habe ich sie ein paar Stunden lang aufgeladen. Dann zeigte die Fernbedienung in der oberen Ecke „verbunden“ an und 30 Sekunden später wurde die Verbindung getrennt. Das wiederholte sich in den nächsten Minuten einige Male. Ich habe das Apple TV neu gestartet und dann war die Verbindung wieder hergestellt. Jetzt, zwei Tage später, ist es dasselbe. Es ist ein kompletter Neustart des Apple TV erforderlich, damit die Verbindung hergestellt werden kann. Die ganze Zeit über konnte ich die Control Center-Fernbedienung auf meinem iPhone problemlos verwenden.“