Apple hat vor wenigen Augenblicken die die finale Version von iOS 16.3.1 und iPad 16.3.1 zum Download bereitgestellt. Damit steht ab sofort ein neues Update für das iPhone und iPad bereit.

Apple veröffentlicht iOS 16.3.1 & iPadOS 16.3.1

In den letzten Tagen deutete es sich bereits an, dass Apple vor dem Update auf iOS 16.4 und iPadOS 16.4 ein kleineres Update dazwischenschieben wird. Ab sofort stehen iOS 16.3.1 und iPadOS 16.3.1 auf den Apple Servern bereit. Am Einfachsten erfolgt die Installation am iPhone / iPad über Einstellungen -> Allgemein -> Softwareaktualisierung.

Nachdem Apple vor wenigen Wochen mit iOS 16.3 und iPadOS 16.3 ein größeres Update veröffentlicht hatte, geht es nun mit kleineren Schritten weiter. Neue Funktionen solltet ihr nicht erwarten, stattdessen kümmert sich Apple um Anpassungen unter der Haube, behebt Fehler und optimiert die Leistung des Systems.

In den Release-Notes heißt es

Dieses Update enthält wichtige Fehlerbehebungen und Sicherheitsverbesserungen für dein iPhone, einschließlich der folgenden: