Anfang dieses Monats lief die vierte Staffel zu „Servant“ auf Apple TV+. Aktuell stehen die fünf ersten Episoden dieser Staffel auf Apples Video-Streaming-Dienst bereit. Am kommenden Freitag folgt mit „Märtyrer“ die sechste Folge. Begleitend zur Serie hat Apple nun ein neues Video veröffentlicht, mit dem die Verantwortlichen die Werbetrommel für die Thriller-Serie rühren.

Apple TV+ veröffentlicht „Servant – M. Night Shyamalan Discusses the Evolution of Servant“

Nach dem spannenden Finale der dritten Staffel wird die vierte Staffel das letzte Kapitel der Turner-Geschichte zu einem epischen und emotionalen Abschluss bringen. Leannes Krieg mit der Church of Lesser Saints spitzt sich zu und bedroht die Spruce Street, die Stadt Philadelphia und darüber hinaus. In der Zwischenzeit muss sich die zerrüttete Turner-Familie nicht nur der zunehmenden Bedrohung durch Leanne stellen, sondern auch der sicheren Realität, dass Dorothy aufwacht. Während der Brownstone der Turner-Familie weiter zusammenbricht, werden endlich Fragen beantwortet: Wer ist Leanne Grayson und wer ist das Kind in ihrem Haus?

Die aktuelle Staffel der Serie wird somit die letzte sein. Wie geht es mit den Turners und Leanne zu Ende? Von Staffel 1 bis Staffel 4 war die Entwicklung von Servant ein wilder Ritt. In dem Clip taucht ihr mit Executive Producer und Director M. Night Shyamalan tief in die Serie ein.