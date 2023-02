tvOS 16.3.2 und HomePod Software 16.3.2 sind da. Apple nutzt den heutigen Abend, um Software-Updates für zahlreiche Produkte zu veröffentlichen. Auf iOS 16.3.1, iPadOS 16.3.1, macOS 13.2.1 und watchOS 9.3.1 folgen nun noch Updates für AppleTV und den HomePod (mini).

Apple veröffentlicht tvOS 16.3.2 & HomePod Software 16.3.2

Bereits in der vergangenen Woche hatte Apple Updates für AppleTV und den HomePod (mini) in Form von tvOS 16.3.1 und HomePod Software 16.3.1 veröffentlicht. Am heutigen Abend gibt es die nächsten Updates. In gewohnter Manier könnt ihr tvOS 16.3.2 bequem über AppleTV -> Einstellungen -> System -> Softwareupdates -> „Software aktualisieren“ installieren.

Während uns zu tvOS 16.3.2 keinerlei Informationen vorliegen, heißt es in den Release-Notes zur neuen HomePod Software wie folgt:

Mit diesem Update wird ein Problem behoben, bei dem Smart-Home-Anfragen über Siri eventuell fehlschlagen. Zudem sind allgemeine Leistungs- und Stabilitätsverbesserungen enthalten.

Kurzum: Mit neuen Funktionen solltet ihr nicht rechnen. Vielmehr kümmert sich Apple um Probleme unter der Haube, behebt Fehler und optimiert die Leistung des Systems.

Das Update für den HomePod (mini) installiert ihr über die Home-App am iPhone, iPad oder Mac.