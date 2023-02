Wie CNBC berichtet, hat Apple Interesse am Erwerb eines NBA-Streaming-Pakets bekundet. Neben Apple gehören auch Amazon und NBCUniversal zu den Interessenten. Zum aktuellen Zeitpunkt ist jedoch nicht bekannt, ob das NBA-Paket zum Verkauf stehen wird. So könnten auch Disney und Warner Bros. Discovery einfach ihre bestehenden Verträge verlängern.

Apple TV+ würde gerne NBA-Spiele zeigen

Ein Teil der NBA-Spiele könnte seinen Weg zu Apple TV+ finden, doch bis zu einem möglichen Angebot von Apple müssen noch einige Hindernisse überwunden werden.

Apple ist bereits mit MLB Friday Night Baseball und dem MLS Season Pass in die Sportszene eingestiegen. Es wird erwartet, dass das Unternehmen in andere Sportarten expandieren wird. So gehörte Apple zu den Top-Kandidaten für das NFL Sunday Ticket. Letztendlich machte hier jedoch YouTube das Rennen.

Auch wenn es nicht mit der NFL geklappt hat, so streckt Apple weiter die Fühler nach den großen Sportarten aus und könnte mit der NBA den nächsten Premium-Deal gefunden haben. Die Konkurrenz ist jedoch auch hier nicht zu unterschätzen.

Einem Bericht von CNBC zufolge haben Apple und Amazon gegenüber der NBA ihr Interesse am Kauf von Streaming-Paketen bekundet. Apples potenzielles Gebot für ein unbekanntes Paket von NBA-Spielen hängt davon ab, dass zunächst mehrere Ereignisse stattfinden. Den Quellen zufolge müssen die derzeitigen NBA-Partner Disney und Warner Bros. Discovery zustimmen, auf ihr exklusives Verhandlungsfenster zu verzichten, das im April 2024 endet.

Die NBA könnte zudem einfach beschließen, die Verträge mit Disney und Warner Bros. Discovery, die nach der Saison 2024 bis 2025 auslaufen, zu verlängern. Dies soll jedoch unwahrscheinlich sein, da das Streaming das herkömmliche Kabelfernsehen abgelöst hat. CNBC zufolge könnte die NBA zwei Pakete für Bieter schnüren, bei denen die Inhalte für drei oder vier Partner auf Streaming und traditionelles Fernsehen aufgeteilt werden.

Auch NBCUniversal strebt eine Vereinbarung an, die es dem Unternehmen ermöglichen würde, Playoff-Spiele auf dem NBC-Network zu übertragen, während einige Spiele der regulären Saison exklusiv dem Peacock-Streaming-Dienst vorbehalten wären. NBC hatte früher die Rechte an der NBA, bis Disney und Warner Bros. sie vor mehr als 20 Jahren erwarben.