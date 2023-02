Wie das Medienmagazin DWDL berichtet, wird Kaspar Pflüger Apples „Country Manager Apple Services“ in Deutschland. Damit bleibt Pflüger seinem Aufgabengebiet treu, wechselt jedoch von seinem ehemaligen Arbeitgeber Amazon nach Apple. Unter anderem wird er sich vermutlich um lokale deutsche Inhalte und den Ausbau von Apple TV+ kümmern.

Verstärkung für Apples Service-Sparte

Kaspar Pflüger kann sicher einiges an Expertise für Apples Service-Sparte einbringen. Bevor er sich bei Amazon um das Prime Video Geschäft in Deutschland gekümmert hat, war er als Geschäftsführer bei Sat.1 tätig. Erste Erfahrungen in der TV-Branche sammelte der Manager bei der RTL Group.

Nach Informationen von DWDL konnte Apple Pflüger als neuen „Country Manager Apple Services“ gewinnen. In dieser Position ist er vom deutschen Apple-Sitz in München für die lokalen Geschäfte von Apple TV+, Apple Music, Apple Arcade, Apple Fitness+, Apple Podcasts und Apple Books verantwortlich.

Auch wenn es keine weiteren Details zu Pflügers Aufgabengebiet bei Apple gibt, so können wir davon ausgehen, dass seine Erfahrungen im TV-Streaming-Bereich ein wichtiges Argument für seine Einstellung war. Passend hierzu konzentriert sich Apple derzeit besonders auf sein TV+ Angebot. Die Liste der aktuell verfügbaren Inhalte für Apple TV+ hat in den letzten Monaten deutlich an Fahrt aufgenommen. Und die Liste der Projekte, die in Arbeit sind, wächst noch schneller. Filme, Serien, Dokumentationen und Sport – Apple hat für alle mehrere Eisen im Feuer.

Die erste Jahreshälfte wird viele hochkarätige Produktionen auf Apple TV+ bieten. Wir sind bereits auf einige der neuen Serien und Fortsetzungen eingegangen, darunter auch die dritte Staffel von Ted Lasso. Einen Ausblick auf 17 neue Serien haben wir euch in einer Übersicht (inklusive Trailer) hier zusammengefasst.