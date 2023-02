Im vergangenen Jahr kündigte Apple auf der WWDC eine neue Funktion namens Apple Pay Later an. Mit dem Angebot ermöglicht es das Unternehmen seinen Kunden, Apple Pay Einkäufe auf mehrere Zahlungen aufzuteilen. Laut Bloombergs Mark Gurman steht der Dienst in den USA nun kurz vor dem Start.

Apple Pay Later startet in Kürze

Apple Pay Later wurde im vergangenen Jahr im Rahmen der Worldwide Developers Conference angekündigt. Mit Apple Pay Later können Nutzer in den USA die Kosten eines Apple Pay Kaufes in vier gleich große Raten auf sechs Wochen verteilen, ohne dass Zinsen oder anderweitige Gebühren anfallen. Allerdings gibt Apple zu bedenken, dass das kartenausgebende Bankinstitut eine Gebühr erheben kann, wenn das Debitkartenkonto von Nutzern nicht ausreichend gedeckt ist. Das Ganze wird über Apple Wallet abgewickelt.

Apple Pay Later sollte eigentlich im Jahr 2022 auf den Markt kommen, wurde aber auf Anfang 2023 verschoben. Apple hat den Dienst jedoch bereits in einem großen Testlauf auf die Probe gestellt. So hatten rund 80.000 Apple Store Mitarbeiter in den USA die Möglichkeit, Apple Pay Later zu testen. Ähnlich ging Apple übrigens auch bei der Einführung der Apple Card im Jahr 2019 vor. Damals hatten auch zunächst Apple Mitarbeiter die Möglichkeit, die Apple Kreditkarte zu testen, bevor diese offiziell für Kunden eingeführt wurde. Nun bestätigt Gurman, dass Apple Pay Later in den kommenden Wochen in den USA für alle Kunden zur Verfügung stehen wird.

Hintergründe zu Apple Pay Later

Apple hat in der Vergangenheit mit Goldman Sachs und anderen Unternehmen bei Finanzprojekten zusammengearbeitet, aber laut Bloomberg plant das Unternehmen, die Kreditvergabe für die Apple Pay Later Funktion selber zu übernehmen. Hierzu hat Apple eine Tochtergesellschaft, die Apple Financing LLC, gegründet, die sich um Kreditprüfungen und Kreditentscheidungen für den Dienst kümmern soll.

Apple Financing LLC operiert getrennt von Apple, und wie Bloomberg anmerkt, ist dies das erste Mal, dass Apple sich dafür entschieden hat, die Finanzierung selbst abzuwickeln. Goldman Sachs spielt jedoch nach wie vor eine Rolle in dem Programm, da die Bank die Mastercard-Zahlungsberechtigung ausstellt, die für die Abwicklung von Apple Pay Later Käufen verwendet wird, da Apple Financing keine Banklizenz hat.

Überprüfung der Kreditwürdigkeit bei Apple Pay Later

Apple wird die Kreditwürdigkeit der Kunden laut Bloomberg unter anderem anhand ihrer bisherigen Ausgaben für Apple-Hardware und -Dienstleistungen bewerten. Zum aktuellen Zeitpunkt ist jedoch nicht klar, welche weiteren Daten Apple zur Verfügung stehen werden, um die Kreditwürdigkeit eines Nutzers zu bestimmen, abgesehen davon, dass das Unternehmen weiß, welche Einkäufe mit welcher Methode bezahlt wurden. Aller Voraussicht wird in den Datenschutzrichtlinien und Nutzungsbedingungen genau beschrieben, wie Apple die Kreditwürdigkeit ermittelt.

Hier ist, was Apple über die Sicherheit und den Datenschutz bei Apple Pay zu sagen hat:

„Apple Pay ist so gestaltet, dass es deine persönlichen Daten schützt. Apple speichert die mit Apple Pay verwendeten originalen Kredit-, Debit- oder Prepaidkartennummern nicht und hat keinen Zugriff darauf. Außerdem speichert Apple keine Transaktionsdaten, die Rückschlüsse auf deine Person zulassen, wenn du Apple Pay mit Kredit-, Debit- oder Prepaidkarten verwendest – deine Transaktionen sind nur für dich, den Händler oder Entwickler und deine Bank oder deinen Kartenaussteller ersichtlich.“

Zudem berichtet Gurman, dass sich im Rahmen des unternehmensinternen Tests gezeigt hat, dass die Tester Kreditgenehmigungen für Beträge bis zu 1.000 US-Dollar erhielten.