Das soziale Netzwerk Mastodon (hier findet ihr Macerkopf auf Mastodon) gibt euch die Möglichkeit, dass ihr Beitrage nachträglich bearbeiten könnt. Ab sofort ist dies mit dem Mastodons-Client Ivory auch auf dem iPhone und iPad möglich.

Ivor für Mastodon: Update bringt Edit-Button

Nachdem Twitter die Entscheidung fiel, die Verbindung zu Drittanbieter-Clients zu kappen, waren von jetzt auf gleich zahlreiche Twitter-Drittanbieter-Clients nutzlos. Dazu gehörte auch die sehr beliebte App „Tweetbot“. Die Entwickler von Tapbots waren allerdings fleißig und stellten zeitnah einen neun Client namens „Ivory für Mastodon“ zur Verfügung. Dieser steht aktuell als „Early Access“-Version zur Verfügung, wird allerdings kontinuierlich ausgebaut.

Verschiedene Funktionen haben die Entwickler bereits in den vergangenen Wochen implementiert und ab sofort kann Ivory für Mastodon in Version 1.1 aus dem App Store geladen werden. Auch bei diesem Update sind verschiedene Neuerungen im Gepäck. Die vermutlich größte Neuerung liegt in der Möglichkeit, dass ihr veröffentlichte Beiträge nachträglich bearbeiten könnt. Die weiteren Verbesserungen liegen in der Unterstützung für Mastodon-Serversprachübersetzungsdienste (falls euer Server über diese verfügt), in der Möglichkeiten Nutzer und Beiträge zu melden sowie in verschiedenen Bugfixes.