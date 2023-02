Warren Buffetts Berkshire Hathaway hat seinen Bestand an Apple Aktien (AAPL) weiter aufgestockt. Aus einer Meldung an die US-Börsenaufsicht geht hervor, dass das Unternehmen im vierten Quartal Apple Aktien im Wert von 3 Milliarden Dollar gekauft hat.

Seit vielen Jahren besitzt Berkshire Hathaway Apple Aktien. Mal trennt sich das Unternehmen von einem Aktienpaket und mal werden Aktien hinzugekauft. Im vierten Quartal war Berkshire Hathaway augenscheinlich der festen Überzeugung, dass es wieder an der Zeit ist, weitere AAPL-Aktien zu kaufen und so investierte das Unternehmen 3 Milliarden Dollar in Apple Aktien. Insgesamt wurden 333.856 AAPL-Aktien hinzugekauft.

Alles in allem besitzt das Unternehmen nun Apple Aktien im Wert von 137 Milliarden Dollar. 5,8 Prozent der AAPL-Aktien gehören somit Buffett´s Konglomerat. Allein für das abgelaufene Quartal kassierte Berkshire Hathaway eine Dividende von 210,6 Millionen Euro für seine Apple Aktien.

Lange Zeit hielt sich Berkshire Hathaway bei der Investition in Technologie-Aktien zurück. Seit 2016 kauft das Unternehmen von Zeit zu Zeit Apple-Aktien und trennt sich zwischenzeitlich immer mal wieder von einem kleinen Teil der Aktien.