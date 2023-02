Diese Woche lud Apple verschiedene Pressevertreter und Influencer ein, um einen genaueren Blick auf die Spiele zu werfen, die dieses Jahr für iPhone, iPad, Apple TV und Mac erscheinen. Auf der Veranstaltung wurde laut den geladenen Gästen ein vielseitiges Programm gezeigt, von Apple Arcade Spielen bis hin zu AAA Spielen, die nativ auf Apple Silicon Macs laufen.

Apple zeigt neue Spiele für den Mac und das iPhone

Vor kurzem bestätigte Apple erst, dass das Unternehmen den Mac immer weiter als eine Spieleplattform etablieren will. Auch iOS, iPadOS und tvOS soll in dem Bereich weiter ausgebaut werden. Nun hat Apple ein privates Event abgehalten, dass die Ambitionen unterstreichen soll. Apple verfügt über einen eigenen Standort in New York City, an dem gelegentlich solche privaten Briefings mit Pressevertretern abgehalten werden, um Präsentationen zu halten und Vorführungen zu ermöglichen.

In diesem Fall drehte es sich dementsprechend um das Thema Spiele. Eine Handvoll Spieleentwickler waren bei der Veranstaltung anwesend, um der Presse zu zeigen, was in diesem Jahr auf ihrer Roadmap für Apple-Plattformen steht.

Unter anderem nahm Mike Andronico von CNN Underscored an der Veranstaltung teil. Dabei stellte Andronico fest, dass „2023 nach einer großartigen Zeit aussieht, um ein Apple-Gamer zu sein.“ Andronico war insbesondere von Call of Duty: Warzone beeindruckt, welches noch in diesem Jahr für das iPhone erscheinen wird. Er schreibt:

„Activisions neuestes Call of Duty-Spiel sah großartig aus und lief mit flüssigen 120 Bildern pro Sekunde auf einem iPhone 14 Pro Max – Apples aktuellem Spitzenmodell – wobei es für die letzten iPhone-Generationen optimiert wurde.“

Das Spiel, das Andronico am meisten beeindruckt hat, war jedoch The Medium. Apple präsentierte The Medium auf einem M2 Mac mini. Andronico berichtet:

„Ich habe The Medium auf einem neuen Mac Mini M2 ausprobiert und es sah genauso gut aus, wie ich es von meinem voll ausgestatteten PC zu Hause in Erinnerung habe – einem mit einer High-End-Grafikkarte Nvidia RTX 3080, wohlgemerkt. Die stimmungsvolle Kino-Action des Spiels lief mit einer beeindruckenden 4K-Auflösung und anscheinend mindestens 60 Bildern pro Sekunde (also schön flüssig), und obwohl ich gelegentliches Stottern bemerkte, sobald wir in das Dual-Reality-Gameplay eingestiegen waren, hielt es sich sowohl bei Zwischensequenzen als auch bei intensiven Splitscreen-Action-Sequenzen beeindruckend gut.“

Marshall Honorof von Tom’s Guide nahm ebenfalls an der Veranstaltung teil und berichtet ausführlich über das Erlebnis. Auch er war offensichtlich von der Mobil-Variante von Call of Duty: Warzone begeistert. Er schreibt:

„Call of Duty: Warzone Mobile war eines der Spiele, die auf der Apple-Presseveranstaltung gezeigt wurden, bei der die neuesten Fortschritte des iPhone-Herstellers im Bereich Spiele vorgestellt wurden. Das Unternehmen zeigte alles, von dem umfangreichen Apple Arcade Angebot auf Apple TV, über The Medium, das nativ auf Macs läuft, bis hin zu originellen Fitness-Spielen aus dem Apple Entrepreneur Camp. In der Tat war Call of Duty: Warzone Mobile in dieser Hinsicht eine Besonderheit. Es wurde nicht von Apple entwickelt; es ist nicht exklusiv für iOS; es ist nicht Teil von Apple Arcade. Aber es ist ein perfektes Beispiel dafür, wie gut iOS mobile Spiele ausführen kann und wie diese Spiele beginnen, die Grenzen ihrer Plattform zu überwinden.“

Auf der Veranstaltung war auch die YouTuberin Jacklyn Dallas von „NothingButTech“ zu Gast. Sie fasste ihre Erfahrung in einem Instagram-Post zusammen:

„Gestern war ich bei einer Apple-Veranstaltung, die mich wirklich SOOOO inspiriert und begeistert hat!!!! Es ging um eine Gruppe von Entwicklern, die Apps für Apple Arcade und Mac entwickeln. Spiele sind für mich etwas ganz Besonderes, weil sie kulturelle Unterschiede überwinden können und so sehr auf dem Erzählen von Geschichten und dem Spaß an der Sache basieren. Die Entwickler waren auch ansteckend leidenschaftlich über ihre neuen Produkte – das hat mir den ganzen Tag versüßt :)“

Laut Jacklyn wurden auf der Veranstaltung folgende Spiele vorgestellt: