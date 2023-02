Zum Start in die neue Woche hat Anker die neuen SOLIX Balkonkraftwerke vorgestellt. Die „Energiewende“ ist längst Dauerthema in der Politik und in den Medien. Die Bundesregierung hat mit der Mehrwertsteuerbefreiung für Solaranlagen und Kommunen mit regionalen Förderungen einen zusätzlichen Anreiz geschaffen, um Bürger zum Kauf ebendieser zu animieren. Um es euch so einfach wie möglich zu machen, stellt Anker mit seiner neuen Marke Anker SOLIX neue Rundum-Sorglos-Balkonkraftwerke vor. Hier findet ihr alle Infos auf der Anker-Webseite.

Anker SOLIX ist da

Ab sofort bietet Anker SOLIX über die Anker-Webseite gleich zwei Balkonkraftwerke-Komplettpakete mit allen Zubehörteilen – inklusive 600-Watt-Wechselrichter, universell einsetzbarer Halterung und Montagewerkzeug – exklusiv in Deutschland und Österreich an.

Das Standard-Paket Anker SOLIX RS40 (989 Euro inklusive Speditionsversand, ohne MwST.) beinhaltet unter anderem zwei Photovoltaik-Module im gewohnten Silberstreifen-Design mit je 415 Watt (zusammen 830 Watt) und einer Effizienz von 21,3 Prozent.

Wer noch mehr aus der Sonnenenergie herausholen möchte, greift zum Premium-Modell von Anker SOLIX:

Das Anker SOLIX RS40P (1.389 Euro, ohne MwSt.) bietet zwei monokristalline Solarpaneele mit je 440 Watt (insgesamt 880 Watt) und ist mit einem Wirkungsgrad von 22,7 Prozent noch effizienter. Dank der fortschrittlichen IBC-Technologie sind die feinen Linien kaum zu sehen, das Solarmodul wirkt je nach Betrachtungswinkel komplett schwarz und wertet das äußere Erscheinungsbild – für viele Vermieter eine wichtige Voraussetzung – mehr auf.

Die ersten 1.000 Besteller der Premium-Version erhalten als Dankeschön einen Bonus im Gesamtwert von 239,99 Euro: die Anker 633 PowerBank, das Anker 737 GaNPrime-Ladegerät und die kostenlose Lieferung bis zur Wohnungstür (sonst aufpreispflichtig, normal bis Bordsteinkante kostenfrei).

Auf der Anker SOLIX-Webseite gibt es neben dem praktischen Kostenrechner auch einen Test, ob das heimische Gefilde für den Einsatz eines Balkonkraftwerks geeignet ist.

Der Aufbau eines Balkonkraftwerks ist in der Tat einfacher denn je. Im konkreten Fall wählt ihr den gewünschten Aufstellort und installiert die Solarmodule selbst. Ihr verbindet den Wechselrichter sowie den Schuko-Stecker mit den Paneelen. Ihr verbindet den Schuko-Stecker mit einer heimischen Steckdose der Wahl und schon geht es los. Mithilfe der Anker-App lässt sich die erzeugte Strommenge stets im Blick halten.

Anker Wechselrichter