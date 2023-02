Der für den Oscar nominierte Apple Original Film „The Boy, the Mole, the Fox and the Horse“ (deutscher Titel: „Der Junge, der Maulwurf, der Fuchs und das Pferd“) hat einen BAFTA Award für die beste britische Kurzanimation erhalten.

Der Apple Original Film “The Boy, the Mole, the Fox and the Horse”, der im vergangenen Monat für die diesjährigen Oscars nominiert wurde, hat nun einen BAFTA Award für den besten britischen Kurzanimationsfilm erhalten.

„Der Junge, der Maulwurf, der Fuchs und das Pferd“, basierend auf dem beliebten Buch von Charlie Mackesy, wurde als „atemberaubender“ (Awards Daily) Film gefeiert, „der die exquisiten Illustrationen in handgezeichnete Animationen übersetzt“ (Indiewire), während er eine ergreifende „Geschichte von Liebe und Hoffnung“ erzählt (The Independent). Der Apple Original Film erhielt zudem sieben Annie-Award-Nominierungen und eine Nominierung für die NAACP Image Awards als herausragender Kurz-Animationsfilm. Die Gewinner der EE British Academy Film Awards 2023 wurden am Sonntag, den 19. Februar bei einer Zeremonie in der Royal Festival Hall bekannt gegeben.

Der Animationsfilm erzählt eine Geschichte über Freundlichkeit, Freundschaft, Mut und Hoffnung für Zuschauer jeden Alters in einem herzerwärmenden, klassischen Animationsfilm, der auf Charlie Mackesys Buch „Der Junge, der Maulwurf, der Fuchs und das Pferd“ basiert. Die ergreifende und herzliche Reise folgt der unwahrscheinlichen Freundschaft eines Jungen, eines Maulwurfs, eines Fuchses und eines Pferdes, die gemeinsam auf der Suche des Jungen nach einem Zuhause reisen.

Seit dem Start von Apple TV+ am 01. November 2019 haben Filme, Dokumentarfilme und Serien von Apple 323 Siege und 1.398 Nominierungen für Awards erhalten.