Zum Start in die neue Woche ist die sogenannte „Apple Week“ bei Media Markt und Saturn gestartet. Zeitlich befristet drehen die beiden Händler an der Preisschraube und reduzieren verschiedene Apple Produkte im Preis. Darüberhinaus findet ihr passendes Zubehör anderer Hersteller.

Saturn und Media Markt feiern die „Apple Week“

Ab sofort und nur bis zum 28. Februar 2023 feiern Saturn und Media Markt die „Apple Week“. Dabei steht eine bunte Auswahl an Apple Produkten im Mittelpunkt. Ganz egal, ob ihr eine Apple Watch 8, ein MacBook Air mit M2-Chip, ein neues iPad, den HomePod mini, ein MacBook Pro, das iPhone 14, iHone 14 Pro, iPhone 13, einen AirTag, die AirPods Pro 2 oder Interesse an weiteren Apple Produkten habt, so werft einen Blick bei Saturn und Media Markt vorbei.

In der Tat sind ein paar Interessante Angebote dabei. So erhaltet ihr beispielsweise die AirPods Pro 2 für 259 Euro anstatt 299 Euro, den HomePod mini für 93,99 Euro anstatt 109 Euro und das M2 MacBook Air für 1299 Euro anstatt 1499 Euro. Nichtsdestotrotz solltet ihr vor dem Kauf einen kleinen Preisvergleich starten.

Neben den Apple eigenen Produkten findet sich auch die Produkte verschiedener Drittanbieter bei der Apple Week wieder. Ihr findet verschiedene FRITZ!Box-Modelle, externe Festplatten und mehr.