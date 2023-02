Ihr erinnert euch? Im Juni 2020 kündigte Apple zur WWDC und in Kombination mit iOS 14 die neue Funktion „Car Key“ an. Der Gedanke dahinter ist die Möglichkeit, euren Autoschlüssel digitalisiert in der Wallet-App auf dem iPhone zu hinterlegen und so das Fahrzeug zu entriegeln. Zunächst war die Funktion ausschließlich auf wenige BMWs begrenzt, mittlerweile wurde die Funktion auf eine Handvoll weiterer Fahrzeughersteller erweitert. Den großen Durchbruch hat Apple Car Key bis dato nicht gefeiert. Nun möchten die Verantwortlichen in Cupertino das Ganze beschleunigen und haben hierzu eine neue „Car Keys Tests“-App im App Store veröffentlicht.

Apple veröffentlicht neue „Car Keys Tests“-App

Bevor euch nun an die Suche im App Store macht, müssen wir euch ein wenig Einbremsen. Die „Car Keys Tests“-App wurde zwar offiziell von Apple im App Store bereitgestellt, über die normale Suche ist sie jedoch nicht auffindbar, so 9to5Mac. Ihr erreicht die App ausschließlich über diesen Direktlink.

Die App ist für Fahrzeughersteller gedacht, um die Integration mit Apples Car Key-Funktion zu testen. Apple sagt, dass die App es diesen Unternehmen ermöglicht, die Anforderungen für den Zertifizierungsprozess der Übernahme von Autoschlüsseln durch sein „Made-For-iPhone“-Programm zu „testen und zu validieren“. In der App-Beschreibung hießt es

Nur zur Verwendung durch MFi-Lizenznehmer. Verwenden Sie die Car Keys Tests App, um die Verbindung, Leistung und andere wichtige Anforderungen für den Zertifizierungsprozess der von Ihnen entwickelten Fahrzeuge zu testen und zu validieren, die die Apple Digital Car Key-Technologie enthalten. Weitere Informationen zur Autoschlüssel-Zertifizierung finden Sie im MFi-Portal unter mfi.apple.com.

Es hat den Anschein, als ob Apple bis dato noch nicht zufrieden damit ist, wie „Car Keys“ von Fahrzeugherstellern angenommen wird. Nun unternimmt man einen weiteren kleinen Schritt, um die Entwicklung zu vereinfachen.