Wie Business Korea berichtet, hat Apple bei den beiden Display-Herstellern Samsung und LG Display 10,9 Zoll und 12,9 Zoll OLED-Panels bestellt, passend für die 2024er iPad Pro Modelle. Der chinesische Display-Hersteller BOE soll jedoch leer ausgegangen sein und von Apple keinen Auftrag für neue OLED-Displays erhalten haben.

Neue OLED-Panels für das iPad und MacBook

Diversen Gerüchten zufolge bereiten Samsung und LG Display derzeit ihre Fabriken auf die Massenproduktion fortgeschrittener OLED-Displays für neue iPads vor. Passend hierzu liegen Business Korea nun Informationen vor, die besagen, dass Apple die beiden Display-Hersteller mit der Entwicklung von 10,9 Zoll und 12,9 Zoll OLED-Panels beauftragt hat. Der dritte Mitbewerber BOE soll bei der Runde keinen Auftrag von Apple erhalten haben.

Einem separaten Bericht der koreanischen Economic Daily zufolge hat Apple das Auftragsvolumen für OLED-Displays für das iPad Pro noch nicht endgültig festgelegt, könnte den Auftrag aber zu gleichen Teilen auf die beiden oben genannten koreanischen Hersteller aufteilen.

Außerdem heißt es in dem Bericht, dass Apple plant, ab 2026 OLED-Displays in das MacBook Pro zu integrieren. Dies bestätigt Gerüchte, wonach Apple die Technologie in seinen Laptops einsetzen will, widerspricht aber einer kürzlichen Behauptung von Ming-Chi Kuo, wonach die ersten OLED-MacBooks Ende 2024 auf den Markt kommen würden.

Auch der treffsichere Analyst Ross Young hat bereits über die neuen OLED-iPads und OLED-MacBooks berichtet. Demnach plant Apple die Einführung neuer 13 Zoll MacBook Air, 11,1 Zoll iPad Pro und 13 Zoll iPad Pro Modelle mit OLED-Displays für das Jahr 2024. Young sagte, dass die neuen MacBook Air und iPad Pro Modelle fortgeschrittene OLED-Displays verwenden werden. Diese sollen eine sogenannte „Two-Stack-Tandem-Struktur“ mit zwei Emissionsschichten aufweisen, wodurch sich die Helligkeit verdoppelt und die Lebensdauer von OLED-Displays vervierfacht wird.

Insbesondere Samsung soll mit Hochdruck an der Entwicklung dieser Two-Stack-Panels arbeiten, die das Unternehmen als T-Series (T für Tandem) bezeichnet. Durch die Verwendung von zwei übereinanderliegenden Ebenen aus selbstleuchtenden Dioden will Samsung eine Leuchtkraft von zunächst bis zu 1700 Candela erzielen. Die längere Lebensdauer soll durch die abwechselnde Nutzung der beiden Ebenen ermöglicht werden.

Apple hat seine iPad und MacBook Produktlinien im letzten Jahr auf mini-LED-Displays umgestellt. Im Gegensatz zu mini-LED-Displays verwenden OLED-Panels selbstleuchtende Pixel und benötigen keine Hintergrundbeleuchtung, was das Kontrastverhältnis verbessern und zu einer längeren Akkulaufzeit bei zukünftigen iPad und MacBook Modellen beitragen könnte. Apple verwendet bereits OLED-Displays für die meisten aktuellen iPhones und alle Apple Watch Modelle.