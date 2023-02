In den letzten Jahren haben wir einige besondere Auktionen erlebt, bei denen ein Apple 1 Computer versteigert wurde. Je nachdem, in welchem Zustand sich dieser befand, erlöste das jeweilige Gerät mehrere Hundert-Tausend Dollar. RR Auction startet nun eine Auktion zum Thema „Steve Jobs und die Computerrevolution“, die neben einem seltenen Apple 1 Computer auch ein iPhone der ersten Generation in seiner noch verschweißten Originalverpackung beinhaltet.

Ein Stück Computergeschichte

Bei RR Auction gibt es wieder einige neue Apple-Memorabilien zu ersteigern. Den Start macht ein zum Verkauf stehender Apple 1. Der Apple-Computer wird als „unentdeckt“ bezeichnet, da er bis 2023 nicht auf der bekannten Liste der verbliebenen Apple 1 Geräte stand. Er wurde erstmals 1977 als Vorführsystem im Computerladen Data Domain in Columbus, Indiana, eingesetzt. Danach wurde er an den aktuellen Besitzer übergeben.

Das Gerät wurde vom Apple-Mitbegründer Steve Wozniak signiert und ist voll funktionsfähig. Im Jahr 1976 wurden etwa 200 Apple 1 Computer produziert, von denen 175 verkauft wurden. Es gibt nur noch eine begrenzte Anzahl dieser Geräte, die schon mal gerne einen Verkaufspreis von rund 400.000 Dollar und aufwärts erzielen können. Der Apple 1 von Data Domain gilt als ein „außergewöhnliches und historisches“ Exemplar dieser Geräte. RR Auction erwartet dementsprechend, dass der Apple 1 für über 500.000 Dollar verkauft wird.

Auch ein originalverpacktes und versiegeltes iPhone der ersten Generation steht zum Verkauf. Ein vergleichbares Exemplar wurde vor kurzem für mehr als 63.000 Dollar verkauft, ein deutlicher Aufschlag gegenüber dem ursprünglichen Verkaufspreis von 599 Dollar. Die Gebote für das Modell von RR Auction liegen bereits bei 5.000 Dollar. Es wird erwartet, dass es für weit über 20.000 Dollar verkauft wird.

Zu den weiteren Gegenständen, die zum Verkauf stehen, gehören von Steve Jobs handschriftlich verfasste Notizen, ein von Steve Jobs signierter Scheck, eine Steve Jobs Visitenkarte, ein Apple IIe, ein Macintosh 128K-Prototyp, ein Apple Lisa Computer, ein Apple Aktienzertifikat, eine Sammlung von Apple Pins, Schlüsselanhängern und vieles mehr.