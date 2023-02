Bis dato hat Apple noch mit keiner Silbe ein eigenes AR/VR-Headset angekündigt, da ranken sich bereits Gerüchte rund um die zweiten Generation. Diese soll aus zwei High-End und zwei Low-End-Modellen bestehen und im Jahr 2025 auf den Markt kommen.

Kuo: Apple bringt High-End und Low-End-Modelle des Apple Headsets 2 im Jahr 2025 auf den Markt

Wie immer gilt, dass man Apple Gerüchte mit einer Portion Skepsis begegnen sollte, insbesondere wenn es sich um Gerüchte zu einem Produkt handelt, dessen erste Generation noch nicht einmal vorgestellt wurde. Wie dem auch sei.

Analyst Ming Chi Kuo meldet sich kurz vor dem Wochenende mit einem Artikel bei Medium zu Wort und informiert über seine jüngsten Erkenntnisse zum Apple Headset der zweiten Generation. Das Apple Headset (1. Generation), mit dessen Vorstellung in den nächsten Monaten gerechnet wird, soll verhältnismäßig teuer sein. Es wird ein Preis zwischen 3.000 und 5.000 Dollar kolportiert. Es scheint nun, als ob Apple High-End- und Low-End-Versionen des Headsets der zweiten Generation plant, um einen breiteren Kundenstamm anzusprechen. In ähnlicher Art und Weise geht Apple unter anderem beim iPhone vor.

In seinem jüngsten Bericht sagt Kuo, dass sich Pegatron schrittweise aus dem Headset-Geschäft von Apple zurückzieht und voraussichtlich sein AR/MR-Entwicklungsteam und seine Produktionsressourcen an Luxcaseict (ein Joint Venture zwischen Luxshare ICT und Pegatron) unter der Leitung von Luxshare ICT in der ersten Jahreshälfte 2023 überträgt. Damit übernimmt Luxshare ICT das spätere Design und die Produktion der High-End-Version des Apple Headsets (2. Generation). Solche Änderungen werden „zu einer anschließenden Beschleunigung der Senkung der Kosten des Headsets führen, was Apple erwartet“, fügt Kuo hinzu.

Es ist nicht das erste Mal, dass darüber berichtet wird, dass der Hersteller zukünftig eine preiswertere Version seines AV/VR-Headsets anbieten möchten. Unter anderem sprachen Bloomberg, The Information und Nikkei Asia davon. Bis dato hoffen wir erstmal, dass wir die erste Generation des Apple Headsets zu Gesicht bekommen. Zuletzt hieß es, dass dies im Juni zur WWDC 2023 der Fall sein könnte.