Nach aktuellen Informationen des Analysten Ming-Chi Kuo wird Sony in Zukunft Apple mit LiDAR-Scanner-Komponenten für das iPhone 15 Pro und Pro Max versorgen. Damit löst das japanische Unternehmen Apples derzeitige Zulieferer Lumentum und WIN Semi ab. Sonys Lösung ist laut Kuo stromsparender, was zu einer besseren Akkulaufzeit oder einer besseren Leistung bei gleichem Stromverbrauch führen soll.

Verbesserter LiDAR-Scanner für das iPhone 15 Pro

Apple verbaute einen LiDAR-Scanner erstmals im iPad Pro, das im Frühjahr 2020 erschien. Im Herbst folgten das iPhone 12 Pro sowie Pro Max und so setzt Apple seitdem auf den praktischen Sensor. Der LiDAR-Scanner ermöglicht es, die Tiefe im Raum mit einem Time-of-Flight System zu messen. Ein solches System misst die Zeit, die Licht benötigt, um von Gegenständen abzuprallen. So kann eine 3D-Karte generiert werden. Auf diese Weise sorgt der Sensor unter anderem für einen schnelleren Kamera-Autofokus, schönere Porträtaufnahmen unter schlechten Lichtbedingungen und realistischere AR-Erlebnisse.

Bisher versorgten die Zulieferer Lumentum und WIN Semi den iPhone-Hersteller mit den LiDAR-Scanner-Komponenten. In einer Reihe von Tweets gibt Kuo nun an, dass Sony die Zulieferer ersetzen wird. Grund sei Sonys besseres Time-of-Flight System, das eine geringeren Stromverbrauch haben soll. Dies würde dazu führen, dass der LiDAR-Scanner in den iPhone 15 Pro Modellen stromsparender ist, was laut Kuo entweder zu einer längeren Akkulaufzeit beitragen oder es dem LiDAR-Scanner ermöglichen könnte, eine bessere Leistung bei gleichem Stromverbrauch zu bieten.

Laut Kuo könnte der verbesserte LiDAR-Scanner Kamerafunktionen wie dem Nachtmodus und Autofokus sowie Augmented-Reality-Anwendungen zugutekommen. Es wird erwartet, dass der LiDAR-Scanner beim iPhone ein exklusives Feature der Pro-Modelle bleibt.