Ankers Tochterunternehmen Eufy ein ein neues Produkt in Deutschland auf den Markt gebracht, welches mit dem Apples „Wo ist?“-Netzwerk kompatibel ist. Die sogenannte Security SmartTrack Card besitzt gerade einmal eine Tiefe von 2mm und passt so idealerweise in jede Geldbörse.

Anker Eufy SmartTrack Card ab sofort erhältlich

Nicht nur Apple selbst (AirTags) bietet mittlerweile Zubehör an, welches mit dem Apple „Wo ist?“-Netzwerk kompatibel ist, auch verschiedene Drittanbieter haben ein entsprechendes Zubehör im Portfolio. Auf den Schlüsselfinder von ATUVOS als AirTag-Alternative haben wir euch in den letzten Wochen immer mal wieder hingewiesen, nun richten wir unseren Blick auf Anker bzw. Eufy.

Der Hersteller bietet neuerdings nicht nur den Security SmartTrack Link sondern auch die Security SmartTrack Card an. Die Security SmartTrack Card misst 8,4cm x 5,5cm x 0,2cm und kann mühelos in einem Portemonnaie verstaut werden. Dort übernimmt die kleine Karte die Aufgaben und Möglichkeiten, die das Apple „Wo ist?“-Netzwerk bereitstellt. Kurzum: Solltet ihr die Karte bzw. eure Geldbörse verlieren oder überlegen, so könnt ihr diese über das Apple „Wo ist?“-Netzwerk wiederfinden. Aber auch der umgekehrte Fall funktioniert laut Eufy. Über die Eufy Security App und einem Doppeltipp auf den Button der Karte könnt ihr euer iPhone klingeln lassen, wenn ihr dieses verlegt haben solltet.

Die Eufy Security SmartTrack Card kostet 29,99 Euro und ist ein „Wegwerfprodukt“. Die Akkulaufzeit wird mit 3 Jahren angegeben, die Batterie lässt sich nicht wechseln. Im Gegensatz dazu könnt ihr die Batterie beim Eufy Security SmartTrack Link mühelos tauschen.