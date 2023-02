Seid ihr Fußballbegeistert? Möchtet ihr mal eine alternative zur Fußball-Bundesliga oder zum europäischen Fußball sehen? Wie wäre es mit der Major League Soccer? Apple und die MLS werden in den kommenden 10 Jahren die Spiele der MLS exklusiv übertragen. Die Saison beginnt am heutigen Abend und das erste Fußball-Wochenende könnt ihr komplett kostenlos in der Apple TV-App verfolgen.

Heute ist Saisonauftakt

Wir möchten euch nicht in den heutigen Samstag-Abend entlassen, ohne euch noch einmal kurz und schnell auf den heutigen Saisonstart in der Major League Soccer aufmerksam zu machen. Der MLS Season Pass bietet den MLS-Fans die umfangreichsten und zugänglichsten Inhalte aller Zeiten, darunter alle MLS- und Leagues Cup-Spiele sowie Hunderte von MLS NEXT Pro- und MLS NEXT-Spiele während der Saison. Bei jeder Begegnung haben die Fans die Möglichkeit, live dabei zu sein oder sie auf Abruf von Beginn an anzuschauen.

Darüberhinaus bietet euch der MLS Season Pass Shows vor den Spielen und eine Zusammenfassung nach den Spielen zum Abschluss jedes Abends bieten. Als Ergänzung zu den Begegnungen bietet der MLS Season Pass eine fünfstündige Liveübertragung, die alle wichtigen Momente jedes Spiels von Beginn der ersten Spiele an der Ostküste bis zum Abpfiff an der Westküste festhält. Das ist noch längst nicht alles. Zu allen Teams bietet euch der MLS Season Pass umfangreiche Informationen. Kurzum: Ihr erhaltet von Apple ein Rundum-Sorglos-Paket.

Den Startschuss macht heute übrigens die Partie zwischen Nashville und New York City. Anstoß ist um 22:25 Uhr. Fans können den MLS Season Pass in der Apple TV App für 14,99 Euro pro Monat während der laufenden Saison oder für 99 Euro für die gesamte Saison abonnieren. Apple TV+ Abonnenten können sich zu einem Sonderpreis von 12,99 Euro pro Monat und 79 Euro pro Saison registrieren.

Das erste Wochenende ist kostenlos, so dass ihr in jedem Fall in die Fußballübertragung hineinschnuppern und vergleichen könnt, ob Sky und DAZN ihre Sache hierzulande besser oder schlechter machen als Apple.

-> Hier geht es direkt zum MLS Season Pass