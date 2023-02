Im Herbst dieses Jahres wird mit der Vorstellung der neuen iPhone 15 Modelle gerechnet. Nachdem wir bereits Renderings zum iPhone 15 und iPhone 15 Pro zu Gesicht bekommen haben, geht es nun mit dem iPhone 15 Plus weiter.

Renderings zeigen Designänderungen des iPhone 15 Plus

Unseren Kollegen von 9to5Mac wurden CAD-Dateien des kommenden iPhone 15 Plus zugespielt. Diese wurden zu Renderings „umgewandelt“, so dass wir einen Eindruck erhalten, wohin die Reise mit dem iPhone 15 Plus gehen wird.

CAD-Dateien, wie wir sie hier vorfinden und auf denen die Renderings basieren, wurden von Apple an Partner in seiner Lieferkette weitergegeben, damit sich diese auf die Einführung eines neuen iPhone-Modells vorzubereiten können. Diese Dateitypen sind sowohl in Bezug auf Abmessungen als auch in Bezug auf das Design für das endgültige Gerät sehr genau.

Das iPhone 15 Plus verkörpert vieles, was wir bereits bei den Renderings zum iPhone 15 und iPhone 15 Pro zu Gesicht bekommen haben. Demnach solltet ihr auch beim iPhone 15 Plus mit einer Dynamic Island (beim iPhone 14 auf die Pro-Modelle beschränkt), USB-C und einem dünneren Rahmen um das Display rechnen.

Aus Dokumenten geht weiter hervor, dass Apple beim iPhone 15 Plus auf die Abmessungen 160,87mm x 77,76mm x 7,81mm (H x B x T) setzen wird. Im Vergleich dazu misst das iPhone 14 plus 160,84 x 78,07mm x 7,79mm (H x B x T). Ihr seht, Apple wird vermutlich minimale Anpassungen bei der Größe vornehmen. Weiter heißt es, dass der Kamerabuckel auf der Rückseite etwas stärker aus dem Gehäuse herausstehen wird als beim Vorgänger. Dies impliziert Anpassungen beim Kamerasystem.

Das iPhone 15 Plus hat – wie der Rest der iPhone 15-Familie auch – ein neues Gehäusedesign mit leicht abgerundeten Kanten. Dies sorgt für einen weniger harten Übergang von der Vorderseite des Geräts zur Rückseite.

Ein paar Monate müssen wir uns noch gedulden, bis Apple tatsächlich das iPhone 15 (Pro) ankündigen wird. Aktuell rechnen wir mit September. Deutlich früher wird sicherlich noch ein Rendering zum kommenden iPhone 15 Pro Max auftauchen.