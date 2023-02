Etwas mehr als eine Woche ist es her, dass die neue Drama-Serie „Hello Tomorrow!“ auf Apple TV+ angelaufen ist. Seitdem hat Apple bereits mehrere kürzere Clips veröffentlicht, um die Werbetrommel zu rühren. Ab sofort steht ein weitere Video auf YouTube bereit, welches euch einen Einblick in die Serie verschaffen soll. Auch zu „Liaison“, welches erst vor wenigen Tagen gestartet ist, hat Apple ein neues An-Inside-Look-Video veröffentlicht.

Apple TV+ veröffentlicht An-Inside-Look zu „Hello Tomorrow!“

In einer Retro-Zukunftswelt spielend, dreht sich „Hello Tomorrow!“ um eine Gruppe reisender Verkäufer, die Mond-Timeshares feilbieten. Billy Crudup (unter anderem bekannt aus „The Morning Show“ spielt Jack, einen Verkäufer mit großem Talent und Ehrgeiz, dessen unerschütterlicher Glaube an eine bessere Zukunft seine Kollegen inspiriert, seine verzweifelten Kunden wiederbelebt, aber droht, ihn gefährlich in genau dem Traum zu verlieren, der ihn trägt.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

In dem eingebundenen Clip reflektiert Billy Crudup darüber, wie sein Vater als Verkäufer ihn zu seiner Darstellung als Jack Billings in „Hello Tomorrow“ inspirierte. „Mein Vater war fest davon überzeugt, das Beste aus seinen Fähigkeiten und sogar unvorstellbaren Realitäten herauszuholen.“

„Liaison – An Inside Look“

Interesse an einer Liaison? „Liaison“ ist ein zeitgenössischer High-Stakes-Thriller, der untersucht, wie die Fehler unserer Vergangenheit unsere Zukunft zerstören können, und kombiniert Action mit einer unvorhersehbaren, vielschichtigen Handlung, in der Spionage und politische Intrigen gegen eine Geschichte leidenschaftlicher und dauerhafter Liebe spielen. Zwei Agenten, ehemals ein Liebespaar, müssen zusammenarbeiten, um internationale Cyberangriffe zu bekämpfen, die gegen das Vereinigte Königreich gerichtet sind. Gleichzeitig sind sie gezwungen, sich mit den verborgenen Geheimnissen ihrer zerstörerischen Beziehung auseinandersetzen.

Kann euch die Vergangenheit vor der Zukunft schützen. Das eingebundene Video verschafft euch einen ersten Einblick.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Update 08:45 Uhr

Auch zu „The Reluctant Traveler“ hat Apple ein An-Insode-Look-Video veröffentlicht.