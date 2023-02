NordVPN feiert Geburtstag und hat sich für seine Nutzer ein ganz besonderes Geschenk ausgedacht. Ab sofort und zeitlich begrenzt könnt ihr euch den renommierten VPN-Service mit satten 63 Prozent Rabatt sichern. Dies ist jedoch nicht alles. Zusätzlich erhaltet ihr 3 Gratis-Monate oder 1 Jahr Gratis-Abozeit geschenkt. Berücksichtig man die Gratis-Monate (3-Gratis-Monate erhaltet ihr in jedem Fall), so fällt der Rabatt noch einmal deutlich höher aus. Möchtet ihr eure Online-Aktivitäten und privaten Informationen schützen, so holt euch NordVPN.

Habt ihr schon einmal über einen VPN-Dienst nachgedacht, so können wir euch NordVPN empfehlen. Dieser Service bietet euch nicht nur ein Top-Preis-Leistungsverhältnis, sondern auch ein umfassendes Leistungspaket. Im Standard-Paket fallen über die Laufzeit von 24 Monaten lediglich 83,76 Euro statt 198,96 Euro an. Dies entspricht einer Ersparnis von 57 Prozent. Habt ihr zusätzlich Interesse am Passwort-Manager NordPass sowie den sicheren Cloud-Speicher NordLocker, so greift zum NordVPN Plus-Paket. Hier spart ihr ebenfalls 57 Prozent. Beim NordVPN Komplett-Paket, welches zusätzlich einen verschlüsselten Cloudspeicher beinhaltet, beträgt der Rabatt satte 63 Prozent. Die 3 Gratis-Monate bzw. 1 Jahr Gratis-Abozeit sind hier noch nicht eingerechnet.

-> NordVPN-Geburtstags-Aktion: -63 Prozent auf NordVPN + Gratis-Monate

Egal, ob ihr euch für Standard, Plus oder Komplett entscheidet, einen Antivirenschutz und eine 30-Tage-Geld-zurück-Garantie gibt es kostenlos dazu. Das Risiko ist somit mehr als begrenzt.

Für Macerkopf-Leser: 63 Prozent Rabatt + Gratis-Monate + Gratis-Antivirus

In den vergangenen Monaten haben wir immer mal wieder über VPN-Service berichtet. In der Tat gibt es viele Argumente, um auf einen VPN zu setzen. Verschiedene Nutzer setzen auf einen VPN-Service, um anonym im Internet surfen zu können. Andere Anwender nutzen einen VPN-Service, um auch im Urlaub bestimmte Streaming-Dienste verwenden zu können. Ein nicht zu vernachlässigendes Argument ist der Schutz vor Bedrohungen unsicherer WLAN-Netzwerke (zum Beispiel an Bahnhöfen, in Cafés oder an Flughäfen). Die aufgeführten Möglichkeiten, sind allerdings nur ein kleiner Einblick, wie ihr einen VPN einsetzen könnt.

Mittlerweile gibt es eine Vielzahl an VPN-Services am Markt. Beim Blick auf die Leistungen trennt sich allerdings die Spreu vom Weizen. NordPVN ist rein renommierter Anbieter und seit vielen Jahren erfolgreich am Markt. Die Einrichtung des Services ist kinderleicht und sowohl für absolute Neulinge als auch erfahrene Internetnutzer kein Problem. Mit anderen Worten: Jeder kann ein Virtual Private Network nutzen.

Alles in allem habt ihr bei NordVPN die Möglichkeit euch mit mehr als 5400 Servern in 60 Ländern weltweit zu verbinden. Die riesige Auswahl an Servern und Ländern bietet euch beispielsweise die Möglichkeit, auf Medienangebote im Ausland oder auf günstigere Tarife, beispielsweise bei der Reisebuchung, zuzugreifen. Die Gesamtnetzwerkleistung beträgt dabei über 6730 Mbit/s. Ihr müsst somit keine Sorge haben, dass eure Internetgeschwindigkeit aufgrund des VPN-Services beeinträchtig wird.

Auch der Datenschutz wird bei NordVPN „groß geschrieben“. So verfolgt das Unternehmen einen strengen „No-Logs-Grundsatz“. Dies bedeutet, dass NordVPN keinerlei Daten von euch speichert. Der Datenverkehr, der über die NordVPN-Server läuft, wird nicht protokolliert. Der „Kill Switch“ ist eine weitere Funktion, die NordVPNn in diesem Zusammenhang anbietet. Der „Kill Switch für VPN“ ist eine Funktion, die verhindert, dass euer Gerät ungeschützte Verbindungen herstellt. Er überwacht deine Verbindung zum Remote-Server kontinuierlich. Wenn sie versehentlich getrennt wird, blockiert der Kill Switch für VPN den Internetzugang eures Gerätes (oder für bestimmte Apps).

Highlights in der Übersicht

Weltweit mehr als 5.400 VPN-Server in 60 Ländern

Über 10 Jahre Erfahrung

Gleichzeitig auf 6 Geräten nutzen

256-bit-AES-Verschlüsselung

Strenge No-Logs-Politik

Apps für alle zahlreiche Betriebssysteme und Gerätekategorien

Innovative Funktionen wie den DarkNet-Scanner, „Double VPN“ oder ein „Kill Switch“

Schützt den verwendeten DNS-Server oder die IP-Adresse vor Leaks

Deutscher Kunden-Support an 7 Tagen die Woche

Uneingeschränkte 30-Tage-Geld-zurück-Garantie

Fazit

Bei NordVPN handelt es sich um einen Premium-Anbieter, bei der nicht nur der Preis, sondern auch die Qualität und Leistung ihn Mittelpunkt steht. Hier denken wir unter anderem an die schnellen Verbindungen (Geschwindigkeits-Testsieger laut AV-Test) sowie die Vielzahl an Servern und Standorten. Das NordVPN-Gesamtpaket kann sich in jedem Fall blicken lassen, insbesondere im Rahmen der aktuellen Geburstagsaktion.

Entscheidet ihr euch für den 2-Jahresplan, so erhaltet ihr bis zu 63 Prozent Rabatt und könnt euch zusätzlich 3 Gratis-Monate bzw. 1 Jahr Gratis-Abozeit sichern. Wenn man jetzt noch berücksichtigt, dass man den VPN-Service mit Freunden und Familie teilen kann und darf, so wird das Preis-Leistungsverhältnis noch einmal attraktiver.

-> Jetzt: -63 Prozent auf NordVPN + Gratis-Monate