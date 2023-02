Seit etwas mehr als einer Woche läuft die zweite Staffel von „Make or Break“ auf Apple TV+. Mit der Serie erhaltet ihr einen nie dagewesene Einblick in die Welt des professionellen Surfens. Begleitend hat Apple nun fünf kurze Clips auf YouTube veröffentlicht.

Apple TV+ veröffentlicht mehrere kurze Clips zu „Make or Break – Staffel 2“

Falls ihr Interesse am Surfsport habt, selber vielleicht sogar surft oder einfach beeindruckende Aufnahmen sehen möchtet, so ist „Make or Break – Staffel 2“ genau richtig für euch. „Make or Break“ bietet einen tiefgehenden Einblick in die Bestrebungen, Herausforderungen, Errungenschaften und das persönliche Leben der Surfer. Die zweite Staffel führt euch zu atemberaubenden Örtlichkeiten auf der ganzen Welt.

Bei den insgesamt acht Episoden stehen verschiedene international bekannte Surfer im Mittelpunkt. Die fünf eingebundenen Clips stellen euch einen Teil dieser Surfer vor.

