Apple TV+ hat das Action-Drama „The Last Frontier“ mit Jason Clarke („Brotherhood“, „Zero Dark Thirty“) in der Hauptrolle in Auftrag gegeben. Federführende Autoren der Serie sind der „The Blacklist“-Schöpfer Jon Bokenkamp und Richard D’Ovidio, der sich unter anderem für „The Call – Leg nicht auf!“ auszeichnet.

„The Last Frontier“ auf Apple TV+

In der 10-teiligen Serie wird Jason Clarke die Rolle des US-Marshals Frank Remnick spielen, dem einzigen Marshal in den Einöden von Alaska. In der offiziellen Beschreibung heißt es:

„Franks Zuständigkeit wird auf den Kopf gestellt, als ein Gefängnistransportflugzeug in der abgelegenen Wildnis abstürzt und Dutzende von gewalttätigen Insassen auf freien Fuß setzt. Als er den Auftrag erhält, die Stadt zu beschützen, für deren Sicherheit er geschworen hat, beginnt er zu ahnen, dass der Absturz kein Unfall war, sondern der erste Schritt eines gut durchdachten Plans mit internationalen politischen Verwicklungen.“

Bokenkamp, D’Ovidio und Clarke sind alle als ausführende Produzenten an der Serie beteiligt. Sam Hargrave („Extraction“) wird beim Pilotfilm Regie führen. Apple Studios wird produzieren.

Clarke war zuletzt in der HBO-Serie „Winning Time: Aufstieg der Lakers-Dynastie“ in der Rolle des Jerry West zu sehen. Zuvor spielte er in den Serien „Brotherhood“ und „The Chicago Code“ mit. Er ist in erster Linie für seine Filmrollen bekannt und hat in Filmen wie „Zero Dark Thirty – Die Jagd auf Osama bin Laden“, „Mudbound“, „Planet der Affen: Revolution“ und „Aufbruch zum Mond“ mitgespielt.

Es ist noch nicht bekannt, wann „The Last Frontier“ auf Apple TV+ starten wird, ebenso gibt es noch keine Informationen über den Rest der Besetzung.

„The Last Frontier“ reiht sich ein in eine wachsende Reihe von Serien aus den Apple Studios, darunter „City on Fire“, die am 12. Mai Premiere feiert und die mit Spannung erwartete Serie „Masters of the Air“ von Steven Spielbergs Amblin Television.

