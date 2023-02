Gerüchten zufolge plant Apple den Übergang zu OLED-Displays für künftige iPad-Modelle. Dabei soll eine fortschrittliche OLED-Technologie zum Einsatz kommen. Apple hat angeblich bereits Display-Hersteller mit der Entwicklung von entsprechenden 11 Zoll und 13 Zoll OLED-Panels beauftragt. Der Fortschritt wird jedoch kostspielig sein. So sollen aufwendige Fertigungsprozesse die Produktionskosten deutlich in die Höhe treiben. Im Vergleich zu aktuellen OLED-Panels könnten die neuen Panels zwei- bis dreimal so viel kosten.

Neue OLED-Panels für das iPad

Es wird allgemein erwartet, dass Apple im nächsten Jahr neue iPad Pro-Modelle mit OLED-Displays auf den Markt bringen wird, wobei die Beschaffung der Panels den größten Teil der Materialkosten ausmachen wird, so das Branchenmagazin The Elec.

Es wird vermutet, dass Apple derzeit mit Samsung und LG Display über den Preis für die Lieferung der Panels verhandelt, deren Spezifikationen den Einsatz von neuen Produktionsverfahren erfordern.

Apple sucht nach OLED-Panels, die eine sogenannte „Two-Stack-Tandem-Struktur“ mit zwei Emissionsschichten aufweisen, wodurch sich die Helligkeit verdoppelt und die Lebensdauer von OLED-Displays vervierfacht wird. Samsung soll aktiv an der Entwicklung dieser Two-Stack-Panels arbeiten, die das Unternehmen als T-Series (T für Tandem) bezeichnet. Durch die Verwendung von zwei übereinanderliegenden Ebenen aus selbstleuchtenden Dioden will Samsung eine Leuchtkraft von zunächst bis zu 1700 Candela erzielen. Die längere Lebensdauer soll durch die abwechselnde Nutzung der beiden Ebenen ermöglicht werden.

Apple will sich für das iPad auch nicht mehr auf die flexible OLED-Technologie verlassen, die derzeit zum Beispiel in iPhones eingesetzt wird, da die Panels dazu neigen, sich zu verformen. Dieser Effekt macht sich umso stärker bemerkbar, je größer die Displays werden, was spätestens beim iPad zu Problemen führen könnte. Eine neue Hybrid-OLED-Technologie mit einer Mischung aus starren und flexiblen OLED-Panel-Materialien soll hier eine Lösung bieten.

Laut The Elec liegt der Preis für OLED-Panels für bestehende 10 Zoll Geräte bei 100 bis 150 US-Dollar, während die Kosten für die Herstellung der von Apple benötigten 11 Zoll und 13 Zoll Panels eher bei 270 bzw. 350 US-Dollar liegen. Wie der Bericht feststellt, wird Apple wahrscheinlich zumindest einen Teil dieser Materialkosten an die Verbraucher weitergeben, was sich in deutlich höheren Verkaufspreisen niederschlagen wird.