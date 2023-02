Schon bald startet die dritte Staffel zu Ted Lasso auf Apple TV+. Vorab hat Apple nun den offizieller Trailer veröffentlicht, mit dem wir einen weiteren Einblick in die Fortsetzung der beliebten Comedy-Serie erhalten.

Apple TV+ veröffentlicht Trailer zu „Ted Lasso“

Nachdem wir bereits den offiziellen Teaser zu „Ted Lasso – Staffel 3“ zu Gesicht bekommen haben, geht es nun mit dem offiziellen Trailer weiter.

Selbst wenn ihr mit Fußball nichts anfangen könnt, können wir euch empfehlen, in die Serie hineinzublicken. Ted Lasso ist ein Phänomen, auf und neben dem Fußballplatz. Die Apple Original-Serie könnte bereits zahlreiche Auszeichnungen gewinnen. Zusätzlich zu seinen Emmy-Auszeichnungen wurde „Ted Lasso“ mit einem angesehenen Peabody Award ausgezeichnet; ein SAG-Preis für herausragende Leistung eines männlichen Schauspielers in einer Comedy-Serie für Sudeikis; drei Critics Choice Awards, darunter die beste Comedy-Serie, der beste Schauspieler in einer Comedy-Serie für Sudeikis und die beste Nebendarstellerin in einer Comedy-Serie für Hannah Waddingham. Darüberhinaus krönte die Writers Guild of America „Ted Lasso“ mit Auszeichnungen sowohl für die beste Komödie als auch für die beste neue Serie.

Was erwartet uns mit Staffel 3?

In der dritten Staffel zu „Ted Lasso“ wird der frisch aufgestiegene AFC Richmond der Lächerlichkeit preisgegeben, da die Medien den Club als Letztplatzierten in der Premier League sehen und Nate (Nick Mohammed), der jetzt als „Wunderkind“ gefeiert wird, den Verein verließ, um für Rupert (Anthony Head) bei West Ham United zu arbeiten.

Nach Nates umstrittenem Abschied von Richmond tritt Roy Kent (Brett Goldstein) neben Beard (Brendan Hunt) als Co-Trainer auf. Während Ted (Jason Sudeikis) mit dem Druck bei der Arbeit fertig wird, kämpft er zu Hause weiter mit seinen eigenen persönlichen Problemen. Rebecca (Hannah Waddingham) konzentriert sich darauf, Rupert zu besiegen, und Keeley (Juno Temple) arbeitet als Boss ihrer eigenen PR-Agentur. Die Dinge scheinen sowohl auf als auch neben dem Platz aus dem Ruder zu laufen, aber Team Lasso wird trotzdem sein Bestes geben. Und vielleicht gibt es auch wieder ein paar Kekse.

Am 15. März 2023 startet Ted Lasso in die dritte Staffel.