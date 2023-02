PhoneBuff führt regelmäßig Smartphone Speed-Tests durch, bei dem verschiedene Apps gestartet werden. Nun trat Apples iPhone 12 Pro Max gegen das Samsung Galaxy S23 Ultra an. Dabei entstand eine interessante Situation. So konnte sich im Test seit langem ein Android-Gerät gegen ein iPhone behaupten. Der Erfolg hielt jedoch nicht lange an, denn in der Rückrunde zog das iPhone 14 Pro Max um Haaresbreite am Galaxy S23 Ultra vorbei.

Fotofinish im Speed-Test

PhoneBuff hat wieder die Roboter-Finger gespitzt und den nächsten App-Speed-Test in Angriff genommen. Hierbei soll eine Reihe von App-Starts zeigen, welches Smartphone schneller ist. Dieses Mal tritt kein Geringerer als das iPhone 14 Pro Max gegen das Samsung Galaxy S23 Ultra an. Die Regeln sind einfach: Bei einem „Staffellauf“ werden die entsprechenden Apps auf dem iPhone und dem Android-Smartphone nacheinander gestartet und nach der ersten Runde in umgekehrter Reihenfolge erneut geöffnet.

Das Galaxy S23 Ultra kommt mit einigen Hardware-Verbesserungen wie einem benutzerdefinierten Snapdragon 8 Gen 2 Chip, 12 GB RAM und UFS 4.0 Speicher. Letzterer ist für Geschwindigkeiten von bis zu 4.200 MB/s ausgelegt. Das ist ein bemerkenswerter Vorteil gegenüber den 6 GB RAM und dem langsameren NVME-Speicher des iPhone 14 Pro (Max).

Apple hat hingegen den Vorteil, dass das System perfekt aufeinander abgestimmt ist. Um herauszufinden, ob Apples ausgeklügelte Hardware- und Software-Integration das neueste Android-Flaggschiff von Samsung besiegen kann, hat PhoneBuff seinen Zwei-Runden-Speed-Test mit den Smartphones durchgeführt.

Wie der Hardware-Tester anmerkt, sind beide Geräte sehr schnell, so dass es bei diesem Test mehr um „Angeberrechte“ als um irgendetwas anderes geht. Bei dieser Performance wird es bei keinem der beiden Geräte unzufriedene Kunden geben.

Das Galaxy S23 Ultra durchbrach die lange Siegesserie des iPhone (1.244 Tage) und war in der ersten Runde 1 Sekunde schneller als das iPhone 14 Pro Max. Aber in der zweiten Runde überholte das iPhone 14 Pro Max das Galaxy S23 Ultra und erreichte in einem Fotofinish eine Endzeit von 2:41,53 gegen 2:41,78.