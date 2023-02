Ein neues MacBook Air mit einem größeren Display ist ein Dauergast in der Gerüchteküche, doch bald könnte das heiß erwartete MacBook tatsächlich enthüllt werden. So gab der für gewöhnlich gut informierte Display-Analyst Ross Young vor kurzem an, dass die Panel-Produktion des 15 Zoll MacBook Air diesen Monat begonnen hat. Somit könnte Apple eine Markteinführung für Anfang April anpeilen. Was wir von dem neuen MacBook erwarten können, hat nun MacRumors zusammengefasst.

15,5 Zoll Display

Gerüchte über ein 15 Zoll MacBook Air kursieren bereits seit 2021, wobei nicht viele Details zum Gerät bekannt sind. Man kann jedoch davon ausgehen, dass es im Grunde eine Kopie des 13 Zoll MacBook Air sein wird, allerdings mit einem größeren Bildschirm. Das bedeutet, dass Apple das MacBook Air in zwei verschiedenen Bildschirmgrößen anbieten würde, mit 13,6 Zoll und 15,5 Zoll. Früher bot Apple das MacBook Air ebenfalls in zwei verschiedenen Bildschirmgrößen an, 11,6 Zoll und 13,6 Zoll, vereinfachte aber schließlich die Produktpalette und verabschiedete sich von der kleineren Variante.

Während ein neues 13 Zoll MacBook Air mit OLED-Display Gerüchten zufolge im Jahr 2024 auf den Markt kommen soll, wird das 15 Zoll Modell voraussichtlich mit einem herkömmlichen LCD-Display ausgestattet sein.

M2 Chip

Wie das 13 Zoll MacBook Air wird auch das neue 15 Zoll Modell mit dem M2 Chip ausgestattet sein. Apple gibt an, dass der M2 Chip im Vergleich zum M1 Chip eine bis zu 18% schnellere CPU, eine bis zu 35% schnellere GPU und eine bis zu 40% schnellere Neural Engine bietet.

Der Analyst Ming-Chi Kuo behauptete letztes Jahr, dass ein 15 Zoll MacBook mit M2 und M2 Pro Chipoptionen im zweiten Quartal 2023 oder später auf den Markt kommen würde. Interessanterweise sagte Kuo, dass dieses MacBook möglicherweise kein „Air“-Branding haben wird. Rein spekulativ ist es möglich, dass Apple ein 15 Zoll MacBook auf den Markt bringt, das zwischen dem MacBook Air und dem MacBook Pro positioniert ist, aber Apples Pläne bleiben abzuwarten.

Längere Akkulaufzeit

Mit einem 15 Zoll Display hätte das neue MacBook Air ein größeres Gehäuse, was einen größeren Akku und somit eine längere Akkulaufzeit ermöglichen würde.

Die Apple Silicon SoCs (System on a Chip) sind nach wie vor branchenführend in Bezug auf die Leistung pro Watt. Apple sagt, dass das 13 Zoll MacBook Air mit dem M2 Chip bis zu 18 Stunden pro Ladung durchhält, so dass das 15 Zoll Modell vielleicht näher an die 20 Stunden Marke herankommen könnte.

Wi-Fi 6E

Während das 13 Zoll M2 MacBook Air auf Wi-Fi 6 beschränkt ist, besteht eine gute Chance, dass das 15 Zoll MacBook Air auf Wi-Fi 6E aufgerüstet wird. Apple hat bereits letzten Monat den Mac mini mit dem M2 Chip und Wi-Fi 6E aktualisiert.

Apple hat die Unterstützung für Wi-Fi 6E bisher für das neueste iPad Pro, das 14 sowie 16 Zoll MacBook Pro und den Mac mini hinzugefügt. Es wird erwartet, dass auch die iPhone 15 Pro Modelle Wi-Fi 6E unterstützen werden.

Wi-Fi 6 arbeitet im 2,4 GHz und 5 GHz Band, während Wi-Fi 6E auch über das 6 GHz Band arbeitet und damit schnellere Funkgeschwindigkeiten, geringere Latenzzeiten und weniger Signalstörungen ermöglicht.

Bluetooth 5.3

Apple hat mehrere seiner neuesten Geräte mit Bluetooth 5.3 ausgestattet, und das 15 Zoll MacBook Air könnte das nächste sein, das diese Unterstützung erhält.

Vor kurzem hat Apple einen neuen Eintrag in der Bluetooth-Zertifizierungsdatenbank vorgenommen, ein Schritt, der manchmal die Einführung neuer Produkte vorwegnimmt. Der Eintrag erwähnt keine spezifischen Produkte, aber er listet den Bluetooth 5.3 Standard auf und verweist auf einen früheren macOS-bezogenen Eintrag, was darauf hindeutet, dass der Datenbankeintrag mit dem kommenden MacBook Air zu tun haben könnte.

Bluetooth 5.3 bietet laut der Bluetooth SIG, der Organisation hinter dem Standard, Vorteile wie verbesserte Zuverlässigkeit und Energieeffizienz. Bluetooth 5.3 könnte auch den Weg dafür ebnen, dass das neue MacBook Air LE Audio unterstützt, um die Audioqualität zu verbessern, die Akkulaufzeit zu verlängern und vieles mehr, falls Apple sich dafür entscheidet, es zu implementieren.