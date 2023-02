Mehr oder weniger zeitnah wird mit der Ankündigung eines Apple AR/VR Headsets gerechnet. Aktuell gehen wir vom Juni und der Apple Worldwide Developers Conference aus. Die erste Generation dürfte – genau wie beim iPhone, iPad und der Apple Watch – allerdings nur der Startschuss für ein ganz neues Produktfeld sein. In den kommenden Jahren werden sicherlich noch zahlreiche weitere Generationen des Headsets folgen. Gerüchte zufolge soll dann auch einen AR/VR-Technologie einfließen, um Menschen mit Augenkrankheiten zu helfen.

Apple Headset als Hilfe für Menschen mit Augenkrankheiten

Mit der jüngsten Ausgabe seines PowerOn-Newsletters informierte Mark Gurman von Bloomberg am vergangenen Wochenende unter anderem über seine Erkenntnisse zum kommenden Apple Headset. Er sprach davon, dass wahrscheinlich kein gekoppeltes iPhone zum Einrichten des Headsets notwendig ist. Darüberhinaus wird das Reality Pro-Headset über keine Controller oder Fernbedienung verfügen und sich stattdessen auf die Augen und Hände des Nutzers zur Steuerung verlassen.

Parallel dazu wird sich Apple bereits Gedanken dazu machen, welche neuen Funktionen in kommenden Headset-Generation einfließen werden. Apples spezielles XDG-Team arbeitet unter anderem an einer AR/VR-Headset-Technologie, um Menschen mit visuellen Problemen zu helfen.

Unabhängig vom Headset lagen Bedienungshilfen bei Apple schon im Fokus. So bietet Apple für iPhone, iPad, Mac, Apple Watch, Apple TV und Co. Bedienungshilfen an, Menschen mit einem Handicap die Bedienung zu erleichtern.

Glaubt man den Gerüchten, so verfügt das Apple Headset über eine Vielzahl an Kameras, die unter anderem zur Kartierung des Bereichs um den Anwender genutzt werden könnten. Diese Funktion könnte Hilfestellungen für blinde Menschen bzw. für Menschen mit einer Sehbehinderung zur Verfügung stellen. Klingt in jedem Fall spannend und dürfte einen echten Mehrwert darstellen.