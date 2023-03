Im Laufe des gestrigen Abends hat Apple die zweite Beta zu iOS 16.4 und Co. veröffentlicht. Jedes Mal nach der Freigabe einer neuen Beta-Version stellt sich natürlich die Frage, welche Änderungen Apple im Vergleich zur Vorgängerversion vorgenommen hat. Mittlerweile steht die iOS 16.4 Beta 2 schon ein paar Stunden bereit und ist auf ersten Entwicklergeräten gelandet, so dass auch die ersten Neuerungen bekannt werden.

Apple Bücher: „Umblätter-Animation“ kehrt zurück

Mit der Freigabe von iOS 16 hatte Apple die „Umblätter-Animation“ aus der Apple Bücher App entfernt. Das traditionelle Seitenumblättern stand seit den ersten Tag der App zur Verfügung und das Entfernen hat sicherlich den ein oder anderen Anwender verärgert.

Mit der Beta 2 zu iOS 16.4 kehrt die „Umblätter“-Animation als Option unter „Themen & Einstellungen“ wieder zurück (Schieben und Aufrollen). Dies bedeutet, dass Nutzer, die die Animation vermisst haben, diese zurückholen können. Anwendern, die die Animation eher gestört hat, können weiterhin darauf verzichten. Das Ganze trifft natürlich auch auf das iPad und iPadOS 16.4 zu.

Hinweise auf Apple Music Classical

Ursprünglich hatte Apple für das vergangene Jahr eine separate Musik-App für klassische Musik angekündigt. Auf diese warten wir allerdings nach wie vor. Im Code der iOS 16.4 Beta 2 gibt es Hinweise, dass Apple weiterhin intensiv an der App arbeitet, und dass die Freigabe in nicht allzu ferner Zukunft erfolgen konnte.

Konkret impliziert der Code in der Beta, dass Benutzer zum Hören von „Apple Music Classical“ die Standard-App „Apple Music“ installiert haben müssen. „Um ‌Apple Music‌ Classical zu hören, müssen Sie ‌Apple Music‌ installieren“, heißt es in einer Zeile im MusicKit-Framework. Ob „Apple Music Classical“ tatsächlich mit iOS 16.4 eingeführt wurde (oder erste mit iOS 16.5, iOS 17 oder wann auch immer) ist nach wie vor nicht bestätigt.

Apple Pay in Südkorea

Der Code der iOS 16.4 Beta 2 deutet daraufhin, dass Anwender in Südkorea eine Kreditkarte zu Apple Wallet für Apple Pay hinzufügen können. Dies impliziert, dass Apple Pay in Südkorea parallel zur Freigabe von iOS 16.4 startet.

Apple Care Geräteübersicht

Über Einstellungen -> Allgemein -> „Info“ erhalte ihr eine aktualisierte Übersicht über eure „Abdeckung“. Dort seht ihr die Garantieabdeckung für euer iPhone und verbundene Geräte, wie z.B. Apple Watch und AirPods. Mit der Beta 2 platziert Apple kleine Icons neben den Geräten.

Willkommensbildschirm in Apple Podcasts

Mit der Beta 2 zeigt Apple einen Willkommensbildschirm in Apple Podcasts an, um euch auf die Neuerungen hinzuweisen, so Macrumors. So unterstützt Apple Podcasts nun Kanäle in der Bibliothek, erweiterte CarPlay-Funktionalität und eine verbesserte „Als Nächstes“-Funktion.

Always On Display Einstellungen

Apple hat einige kleinere Änderungen am Abschnitt „Immer eingeschaltet in den „Einstellungen“ (Einstellungen -> Anzeige & Helligkeit“ -> „Immer eingeschaltet“ auf iPhone 14 Pro-Modellen vorgenommen. Der Schalter zum Deaktivieren des Always On Displays ist jetzt unter den Schaltern zum Anzeigen von Hintergrundbildern und Benachrichtigungen aufgeführt und nicht mehr darüber.

Die Neuerungen der Beta 1 findet ihr hier und dort.