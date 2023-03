Ab sofort steht die Public Beta 2 zu iOS 16.4 und iPadOS 16.4 auf den Apple Servern bereit und kann von Teilnehmern des Apple Beta Programms heruntergeladen und installiert werden. Diese folgt auf die Beta 2, die Apple gestern für registrierte Entwickler bereit gestellt hatte.

iOS 16.4 & iOS 16.4: Public Beta 2 ist da

Nachdem Apple am gestrigen Abend die Beta 2 zu iOS 16.4 und iPadOS 16.4 veröffentlichte, konnte man bereits erahnen, dass am heutigen Tag die Public Beta 2 folgen wird. Genau diese steht ab sofort zum Download bereit. Am Einfachsten könnt ihr diese direkt am iPhone oder iPad über Einstellungen -> Softwareupdate herunterladen und installieren. Hierbei gilt zu beachten, dass ihr das passende Beta-Profil installiert haben müsst oder euer Gerät über die Apple ID mit dem Apple Beta Programm verbunden sein muss (die zuletzt genannte Möglichkeit steht mit der Beta 1 zu iOS 16.4 und iPadOS 16.4 zur Verfügung).

Das kommende X.4 Update stellt in unseren Augen ein ziemlich großes Update mit einer Vielzahl an Neuerungen an. Zu den Highlights gehören neuen Emojis, Safari Web Push-Benachrichtigungen, das erneute Upgrade der neuen HomeKit-Architektur, Verbesserungen bei der Podcasts-App und mehr. Die Neuerungen der Beta 1 haben wir euch hier und dort aufgeführt. Die Verbesserungen der Beta 2 könnt ihr hier entdecken.

Aktuell dürften wir uns im ersten Drittel der Beta-Phase zu 16.4 und iPadOS 16.4 befinden. Ein paar Wochen wird es noch dauern, bis die finale Freigabe erfolgt. Vor April solltet ihr nicht damit rechnen. Dabei dürfte das X.4 Update eins der letzten größeren iOS 16 Updates darstellen, bevor Apple im Juni einen Ausblick auf iOS 17 geben wird.