Die zweite Beta-Version von iOS 16.4 bringt zwar nur wenig Neues, Apple Books Fans können sich jedoch über die Rückkehr eines alten „Features“ freuen. So führt Apple wieder eine Animation zum Umblättern von digitalen Buchseiten ein.

Animation zum Umblättern von Seiten

Mit iOS 16 hat Apple die Bücher-App überarbeitet und die traditionelle Blätter-Animation zugunsten einer einfacheren Schiebe-Animation entfernt, aber viele Nutzer waren mit dieser Entscheidung nicht zufrieden. Immerhin gehörte die Bücher-App zu den ersten Apps, die eine solche Animation überzeugend umgesetzt haben.

Die Animation zum Umblättern war wirklich hervorragend. Es gibt viele Apps, die versucht haben, sie zu kopieren, und einige von ihnen haben es ziemlich gut gemacht. Doch Apple gehörte zweifelsohne zu den Besten. Zieht man den Finger über das Display, wird die bestehende Seite in einer Animation umgeblättert, die der eines Blättervorgangs eines richtigen Buches nachempfunden ist. Dabei scheinen nicht nur die Buchstaben der Rückseite durch, der Text der gewellten Seite wird sogar in 3D „verzerrt“, was tatsächlich an eine echte Seite erinnert, die man umblättert. Nur schade, wenn Apple eine so schöne und beliebte Funktion zugunsten einer einfachen Schiebe-Animation komplett streicht.

Das Unternehmen hat offensichtlich auf die vielen Bücher-Fans gehört, die sich in Foren über den Wegfall der alten Animation beschwert haben und hält jetzt eine Lösung bereit. So bietet die neue Beta-Version von iOS 16.4 für die Bücher-App eine neue Option, mit der sich Nutzer zwischen der alten Blätter-Animation und der neuen Schiebe-Animation entscheiden können. Alternativ kann man auf jegliche Animation bei dem Wechsel einer Seite verzichten.