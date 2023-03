MUJJO bietet bereits seit mehreren Jahren hochwertige Lederhüllen für das iPhone an. Seit wenigen Wochen offeriert der Hersteller auch Zubehör für den Mac sowie Netzteile, Kabel und Adapter an. Wenn ihr ein wenig Ordnung in euer Zubehör bringen möchtet und eine moderne Tasche für euer MacBook sucht, dann nehmt das neue Tech-Case sowie das Portfolio in die nähere Auswahl.

Portfolio

„Portfolio“ bietet ausreichend Platz für alles, was ihr bei eurem nächsten Geschäftstreffen benötigt. Natürlich eignet sich die Tasche, die aus hochwertigem, leichten und wasserdichten Material besteht, auch zum klassischen Transport eures MacBooks, iPads etc. von A nach B. Portfolio verfügt über zwei separate Fächer, die mittels Reißverschluss verschließbar sind. In dem einen Fach ist z.B. ein 16 Zoll MacBook Pro ideal aufgehoben. Natürlich könnt ihr dort auch ein kleineres 13 Zoll MacBook Air verstauen. Aber auch ein Windows-Notebook findet dort sicherlich Platz.

Auf der anderen Seite findet ihr mehrere Innentaschen für eine einfache Organisation. Welche Produkte oder welches Zubehör ihr dort verstaut, bleibt natürlich euch ganz alleine überlassen. Dort findet ihr unter anderem Platz für ein iPad, oder einen klassische Zeitung. Aber auch euer iPhone, ein paar Stifte oder Ladekabel könnt ihr dort verstauen.

MUJJO Portfolio gibt es in den Farben Schwarz und Blau. Der Preis liegt bei 95 Euro.

Tech-Case

Das Tech-Case ist in unseren Augen die ideale Transportlösung für technisches Zubehör. So habt ihr Ladegeräte, Adapter, Kabel und Ersatzteile immer zentral ein einem Ort und gut verstaut. Das Tech Case bietet im Inneren Trennwände, besitzt elastische Zwei-Wege-Taschen und lässt sich weit öffnen, so dass ihr eure Ladegeräte und Co. gut platzieren könnt, aber auch einfachen Zugriff auf euer Zubehör habt. Das Tech Case besteht aus wasserdichtem veganen Leder, recyceltes Nylon und wasserdichtes Futter.

Das MUJJO Tech Case liegt preislich bei 75 Euro und ist ebenfalls innen Farben Schwarz und Blau erhältlich.